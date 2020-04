V ÚVN začali podávat pacientům s COVID-19 hydroxychlorochin

Praha - Klinika infekčních nemocí pražské Ústřední vojenské nemocnice (ÚVN) dosud přijala 34 pacientů s onemocněním COVID-19, patnácti nakaženým lékaři podali látku hydroxychlorochin. Osm z nich už propustili do domácího ošetřování. Zatím je předčasné dělat závěry, vyhodnocení předběžných výsledků této terapie bude provedeno během dubna, informovala dnes v tiskové zprávě mluvčí ÚVN Jitka Zinke.

Látky chlorochin a hydroxychlorochin se používaly původně k léčbě malárie, v současnosti ale také pomáhají pacientům s autoimunitními chorobami - revmatoidní artritidou nebo systémovým lupusem. Světová zdravotnická organizace (WHO) tyto látky považuje za jednu z možností, jak léčit COVID-19.

Chlorochin podle Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) není v žádném v Česku registrovaném léku, hydroxychlorochin obsahuje lék Plaquenil, jehož předepisování ministerstvo zdravotnictví už dříve omezilo. Lék může mít závažné vedlejší účinky, například pokles hladiny cukru v krvi nebo se může ovlivňovat s léky na srdce či cukrovku.

Podávání hydroxychlorochinu podle Zinke vychází z pracovní verze společného doporučeného postupu pro specifickou léčbu dospělých pacientů s COVID-19, který připravily odborné společnosti infektologů, intenzivistů a transfuzních lékařů ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví a SÚKL.

"Jako další možná léčba COVID-19 se zvažuje podávání plazmy osob, které se z infekce SARS-CoV-2 uzdravily. V současné době se rovněž jedná o zařazení České republiky do klinické studie firmy Gilead s remdesivirem. Případné zařazení naší republiky mezi studijní centra by umožnilo podávat remdesivir i pacientům se středně závažným průběhem COVID-19, což by mohlo vést k zastavení rozvoje onemocnění před nástupem jeho kritických stadií," uvedl, přednosta Kliniky infekčních nemocí 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a ÚVN Michal Holub.

V Česku dostává experimentální lék remdesivir zatím jediný pacient, který leží v pražské Všeobecné fakultní nemocnici. Jeho stav se minulý týden zlepšil, lékaři ho mohli odpojit od mimotělního okysličování krve, nadále ale zůstává velmi vážný. Podle lékařů se zatím nedá říci, zda zlepšování jeho stavu způsobil lék.