Praha - Úvodními zápasy začne v úterý šestidílný program ve skupině o udržení v hokejové extralize. Zatímco Litvínov může jít do bojů bez obav z možného pádu do baráže a naopak Pardubice mají takřka jistotu, že ji budou muset absolvovat, Karlovy Vary a Chomutov dělí jen tři body. Ve hře jich je přitom celkem osmnáct. A hned na začátek dojde na západě Čech na vzájemný souboj obou celků. Oba duely začnou v 17:30.

Karlovarští zakončili základní část přes těsnou porážku v západočeském derby v Plzni (1:2) na dobré vlně. Předtím bodovali čtyřikrát za sebou, z toho dvakrát vyhráli. Piráty Západočeši během sezony třikrát ze čtyř soubojů porazili.

"Play out není nic příjemného, navíc když máme takový malý náskok. Musíme hrát proti všem naplno a na 120 procent, ne-li víc. Musíme ukopat nějaké body, abychom těch šest zápasů udrželi a mohli se zase připravovat na příští sezonu. Hrát další měsíc je takový strašák a určitě nechceme hrát baráž. Budeme do toho muset jít srdcem a naplno," prohlásil pro web karlovarského klubu gólman Filip Novotný.

Chomutov v pátečním závěrečném kole výhrou 5:3 nad Olomoucí utnul sérii čtyř porážek. "Jsme rádi, že jsme stáhli bodové manko na Karlovy Vary. Teď už se připravujeme na nejdůležitější část sezony," konstatoval asistent trenéra Jan Šťastný.

"Už se nemáme na co šetřit, zápasů je méně a méně. Teď si to s nimi rozdáme v play out a jen doufám, že to zvládneme. Pokud nikoliv, tak tam holt nemáme co dělat. Doteď jsme se trápili střelecky, ale věřím, že na poslední zápas navážeme, začneme ty góly dávat a také vyhrávat," doplnil útočník Jakub Sklenář.

Litvínov zůstal zklamaným týmem, jemuž účast ve vyřazovacích bojích těsně unikla. A tím mu prakticky skončila sezona, neboť v čele skupiny na 11. až 14. místě má na třináctý Chomutov náskok 21 bodů. "Nedostali jsme se do play off a hodně nás to mrzí," podotkl kouč Jiří Šlégr, generální ředitel klubu, jemuž se nepodařilo z pozice šéfa střídačky situaci zachránit po nedávném odvolání Milana Razýma.

"Bodový odstup na zbývající mančafty je takový, že se nebudeme muset vůbec stresovat. Budeme tak hrát trošku víc v klidu a myslím, že ten hokej bude vypadat trochu jinak, než když nám ten klid na hokejkách chyběl a bylo to hodně upracované," uvedl kapitán Michal Trávníček.

Pardubičtí si alespoň trochu zlepšili chuť po jinak velmi nepovedené sezoně a sérii osmi porážek výhrou 4:2 v derby s Hradcem Králové. I tak je při sedmnáctibodovém manku na Karlovy Vary prakticky jisté, že účast v baráži Dynamo nemine.

"Jsem rád, že jsme poslední utkání základní části zvládli a vyhráli. Ne kvůli třem bodům, ale protože jsme vítězství v pátečním derby potřebovali sami pro sebe. Nyní nás čeká šestice zápasů ve skupině o jedenácté až čtrnácté místo, naší motivací je co nejvíce utkání vyhrát a co nejlépe se tak i psychicky připravit na baráž," uvedl kouč Ladislav Lubina. K dispozici nebude mít v Litvínově kvůli trestu na jedno utkání Cardwella.