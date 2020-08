V úterý začne školní rok s opatřeními proti covidu

Praha - V úterý začne ve školách v Česku nový školní rok, a to s přísnějšími hygienickými pravidly proti šíření koronaviru. Do lavic by mělo usednout 107.800 prvňáčků. Celkem by do základních a středních škol mělo přijít 1,4 milionu žáků. Kvůli demografickému vývoji jich je proti loňsku asi o 18.200 méně. Některé školy už oznámily, že se 1. září kvůli karanténě neotevřou a výuka začne na dálku. Podle ministra školství Roberta Plagy (za ANO) je takových škol do deseti.

Zavřené zůstanou například dvě základní školy ve Zlínském kraji kvůli covidu-19 mezi zaměstnanci. Podle médií neotevře ani sportovní gymnázium v Kladně či základní škola v Pečkách na Kolínsku. K zahájení školního roku si Plaga vybral Masarykovu základní školu v Újezdu nad Lesy v Praze 9.

Kvůli koronavirové nákaze vláda nařídila uzavřít 11. března všechny školy. Do konce minulého školního roku provoz už plně neobnovily. Docházka byla omezená. Školáci tak do tříd zamíří skoro po šesti měsících. Ministerstvo školství vydalo před dvěma týdny manuál, jak by vzdělávací instituce měly v novém školním roce postupovat. Cílem je omezit šíření nákazy, aby se školy nemusely zavírat.

Některé základní školy tak nově zakážou rodičům vstup do budovy nebo pustí do učeben rodiče prvňáčků pouze s rouškou. Podle manuálu by měla být k dispozici dezinfekce, častěji se má větrat a uklízet. Ředitelé by se měli snažit omezit potkávání žáků z různých tříd.

Opatření se budou zavádět podle takzvaného semaforu podle rizika nákazy. Na něm se Praha minulý týden podle epidemiologů dostala do oranžové barvy, při níž by se měly roušky nosit. Hygienici to nenařídili, podle nich je rozhodnutí na ředitelích škol. Šéf Asociace ředitelů základních škol Michal Černý uvedl, že školy v hlavním městě informace k nošení roušek nedostaly. Asociace žádá od pražských hygieniků jasné pokyny. Chce je mít dnes. Podle mluvčího pražské hygienické stanice Zbyňka Boublíka se o rouškách ve školách bude mimo jiné mluvit na dnešní pravidelné schůzce zástupců hygienické stanice a pražského magistrátu.

Plaga v neděli řekl, že Praha je "v přechodové fázi mezi zelenou a oranžovou" a situace ještě není taková, aby se roušky plošně zavedly. V případě dalšího zhoršení situace by krajští hygienici mohli roušky zavést povinně. Výjimku by měly mateřské a speciální školy.

Počty nakažených nyní rostou i v okresech Kolín, Příbram, Žďár nad Sázavou a Brno-město, které jsou podle semaforu zelené. Školy v těchto okresech by měly omezit vstup cizím lidem a schůzky s rodiči by se měly konat on-line. K přechodu na distanční výuku by mohl vést červený stupeň pohotovosti. Na dálku se budou učit i děti ze tříd, kde kvůli výskytu nákazy bude víc než polovina školáků v karanténě. Dálková výuka bude na rozdíl od jara povinná.

V základních školách by se podle ministerstva mělo vzdělávat asi 961.200 dětí, tedy přibližně o 8300 víc než loni. Do denní formy oborů vzdělávání středního, s výučním listem nebo s maturitou má nastoupit kolem 408.500 žáků, meziročně zhruba o 9900 víc.

Odborníci upozorňují na to, že po několikaměsíční dálkové výuce vznikly ve znalostech a dovednostech dětí velké rozdíly. Učitelé by tomu měli přizpůsobit výuku. Podle ministerstva by se měli zaměřit hlavně na základní látku a předměty, jako jsou čeština, matematika a cizí jazyky.

Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 29. října a pátek 30. října. První pololetí skončí ve čtvrtek 28. ledna 2021, poslední školní den bude ve středu 30. června 2021.