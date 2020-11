V úterý přibylo 12.088 případů covidu, méně než o týden dřív

Praha - Počet potvrzených případů nemoci covid-19 v Česku se v úterý zvýšil o 12.088. Je to zhruba o 3500 méně nakažených než před týdnem, kdy laboratoře odhalily dosud nejvíc pozitivních testů od začátku epidemie, přes 15.600. Do bilance úmrtí s covidem přibylo oproti večerním údajům dalších 54 lidí, od začátku března tak zemřelo 3913 lidí, kteří se nakazili koronavirem. V nemocnici bylo s covidem podle posledních údajů 7396 pacientů, což o 90 méně než předchozí den. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví.

V posledních dnech tempo růstu nových případů nemoci v zemi zvolňuje, pro vývoj epidemie budou podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) klíčová data právě za úterý a dnešek. Navzdory mírnému poklesu hospitalizovaných očekává, že jejich počet bude v následujících dnech stoupat a případné zlepšení situace se v nemocnicích projeví až za deset až 14 dní. Nemocnice v posledním měsíci výrazně omezily neakutní péči o pacienty a uvolněné kapacity mění na oddělení pro nakažené koronavirem. Díky tomu klesají volné kapacity mírněji, než roste počet hospitalizací.

Od březnového vypuknutí epidemie v Česku se nemocí covid-19 nakazilo skoro 363.000 lidí, víc než 185.000 pacientů se mezitím vyléčilo. Momentálně je v zemi nakažených téměř 174.000 lidí. Za posledních sedm dní zemřelo v České republice s koronavirem přes 1220 lidí, tedy téměř třetina celkového počtu obětí. Minulý pátek bylo úmrtí 200, což je dosud nejvíce v jednom dni. Na úterý zatím připadá 149 obětí. Tento údaj je ale obvykle po dalších aktualizacích vyšší. Nemocniční léčbu potřebovalo 7396 pacientů s covidem, z toho 1134 bylo ve vážném stavu.

Nejrychleji se nákaza v posledních dnech šíří na Náchodsku. Za uplynulých sedm dní tam na 100.000 obyvatel zaznamenali 991 nakažených, na Pelhřimovsku 919. Relativně nejlepší situace je aktuálně na Břeclavsku, kde na 100.000 obyvatel připadá 330 případů nákazy. K méně postiženým regionům patří nyní i Praha se zhruba 411 nakaženými na 100.000 obyvatel za uplynulý týden.