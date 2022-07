V úterý dostalo v ČR víza 549 ukrajinských uprchlíků, méně než před týdnem

Praha - Česko v úterý vydalo lidem, kteří uprchli před ruskou invazí na Ukrajinu, 549 dočasných víz, proti minulému úterý zhruba o stovku méně. Za téměř pět měsíců rusko-ukrajinského konfliktu získalo dočasnou ochranu v ČR 396.730 Ukrajinců. Vyplynulo to z údajů, které dnes na twitteru zveřejnilo ministerstvo vnitra.

Přesný počet ukrajinských uprchlíků, kteří pobývají v České republice, není znám, část z nich odjíždí do jiných zemí nebo se vrací na Ukrajinu. V červnu úřady odhadovaly, že v Česku zůstává asi 280.000 až 300.000 běženců. Víza dočasné ochrany umožňují jejich majitelům pobývat v zemi až rok. Zároveň jim otevírají přístup k veřejnému zdravotnímu pojištění, vzdělání či na trh práce.

Cizinecké policii se za dobu války, která začala koncem února, přihlásilo 365.576 lidí, v úterý jich bylo 2335. Na policii nemusí hlásit pobyt děti mladší 15 let.

Podle údajů ministerstva vnitra k 22. červnu tvořily asi třetinu z uprchlíků z Ukrajiny děti a mládež ve věku do 18 let. Do škol se podle zatím neuzavřených dat ze zápisů, která minulý čtvrtek zveřejnil šéf Asociace krajů ČR Martin Kuba (ODS), přihlásilo asi 40.000 dětí z Ukrajiny. Je to o 30.000 méně, než jich podle statistik do Česka po propuknutí konfliktu na Ukrajině přišlo.

Práci v Česku si po ruské invazi na Ukrajinu našlo téměř 90.000 držitelů víz dočasné ochrany, uvedl na konci minulého týdne ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).