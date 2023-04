V Ústí se otevřelo koupaliště v Brné, novinkou je samoobslužný terminál

Ústí nad Labem - Termální koupaliště Brná v Ústí nad Labem se otevřelo návštěvníkům, kteří se na něj dostanou přes samoobslužný terminál. Jde o letošní novinku. Ještě loni návštěvníci na plovárnu vstupovali přes pokladnu, kde seděl zaměstnanec. Návštěvníci mohou platit také kartou. ČTK to dnes řekla náměstkyně primátora Věra Nechybová (nez.). Ceník zůstane letos stejný jako loni.

"Dnes se s předstihem pro otužilce otevírá jeden bazén," upřesnila Nechybová. "Je tam možnost bezkontaktní platby kartou," doplnila. U vstupu do areálu je připraven automat, podobný těm na parkovištích, do kterého se dají vložit i mince pro případ, že by chtěl někdo platit hotově. "Návštěvníci mohou po zaplacení přes turniket na celý den v tomto režimu užívat areál za 50 korun," řekla náměstkyně. Uvedl, že zlevněné vstupné vyjde o 20 korun levněji.

Do budoucna příspěvková organizace Městské služby, která má koupaliště v Brné na starost, plánuje upravit dětské brouzdaliště. V současné době se pracuje na projektu, poté bude vybrán zhotovitel. Zároveň se pracuje průběžně na úpravě zeleně. Organizace chce získat dotaci i na rekonstrukci celého areálu. Představou jejího vedení je vybudování saunového světa i kempu.

Loni se areál pro veřejnost otevřel 29. dubna. Letní koupaliště na Klíši se otevře 11. května. Celoročně tam mohou lidé kromě vnitřní části využívat venkovní vyhřívaný bazén se skokanským můstkem.