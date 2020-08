V USA začne nominační sjezd demokratů

Milwaukee - Ve Spojených státech začne v pondělí jedna z nejvýznačnějších a nejsledovanějších událostí amerického politického života: nominační sjezd Demokratické strany, která při něm vyšle do bojů o Bílý dům vítěze stranických primárek Josepha Bidena. Program a formát akce, která se koná jednou za čtyři roky, bude však silně poznamenán pandemií covidu-19 a bude se tedy konat z převážné části virtuálně. Původní shromáždění v Milwaukee, jehož se mělo zúčastnit až 50.000 lidí, nahradí proslovy význačných politiků i zástupců veřejnosti vysílané online a v televizi.

Obě hlavní americké politické strany využívají nominační sjezdy k formálnímu nominování svého kandidáta na nejvyšší post v zemi, k nastartování horké části předvolební kampaně, či k vytyčení programových priorit strany.

Namísto masové akce, při níž v minulých letech vítal vítěze nominačního procesu na pódiu ohlušující aplaus desetitisíců lidí a záplava modrých balonků či konfet, bude letošní akce vzhledem k obavám z šíření koronaviru podstatně skromnější. Organizátoři sjezd nejprve o více než měsíc odložili a minulý týden pak oznámili, že žádný z hlavních řečníků včetně Bidena nepojede do Milwaukee, jež je hlavním dějištěm shromáždění.

Namísto toho bude sjezd sestávat z projevů vysílaných z různých míst USA. Biden se například chystá nominaci převzít poblíž svého domova v Delaware. Samotné akce v Milwaukee se tak zúčastní zřejmě jen 300 lidí včetně novinářů, členů ochranky a organizátorů.

Hlavní program sjezdu poběží od pondělí do čtvrtka od 21:00 do 23:00 místního času (03:00 až 5:00 následujícího dne SELČ), přičemž každý z večerů bude mít vlastní téma.

Podle listu The New York Times je hlavní snahou pořadatelů sjednocení různých frakcí Demokratické strany i celých Spojených států před listopadovými volbami. Tomuto tématu se bude nejvíce věnovat první večer, kdy vystoupí Bidenův hlavní soupeř z primárek a zástupce levicového křídla strany senátor Bernie Sanders či republikánský politik a častý Trumpův kritik John Kasich. Stejný den bude rovněž odvysílán předem nahraný projev bývalé první dámy Michelle Obamové a svůj projev pronese také guvernér státu New York Andrew Cuomo, který se stal celostátně populárním díky svým krokům v boji proti koronaviru.

V úterý pak promluví Bidenova žena Jill či bývalý prezident Bill Clinton, ve středu Trumpova soupeřka z voleb před čtyřmi lety Hillary Clintonová a také ve straně velice populární exprezident Barack Obama. Prostor dostane také Bidenova kandidátka na viceprezidentku Kamala Harrisová. Sjezd pak završí projev samotného Bidena ve čtvrtek. Kromě toho čeká diváky sjezdu také vystoupení předáků význačných odborových organizací i zástupců veřejnosti.

Samotné zvolení Bidena bude pouze formalita plánovaná na úterní program. Kvůli podmínkám diktovaným pandemií prodělá změnu i tento tradiční proces, při němž jednotlivé delegace oficiálně oznamují předsednictvu strany, kolik hlasů udělují jakému uchazeči. Výsledek voleb budou delegace oznamovat ve 30 minutovém segmentu vysílaném živě z 57 amerických států a teritorií.

Pořadatelé budou proslovy politiků prokládat asi tisícovkou krátkých videí od stoupenců demokratů a Bidenovými předvolebními spoty. Ty budou proti sobě stavět vizi demokratického kandidáta proti chaosu, který obklopuje Trumpovo prezidentství, tvrdí pořadatelé.