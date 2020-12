V USA se na nebe vrátil po 20 měsících zákazu Boeing 737 MAX

New York - Letadlo Boeing 737 MAX aerolinek American Airlines dnes z Miami do New Yorku přepravilo zhruba stovku cestujících. Informovala o tom agentura AP. Šlo o první komerční let uvedeného modelu ve Spojených státech po 20 měsících, kdy byly tyto stroje mimo provoz kvůli dvěma velkým haváriím.

Americký Federální úřad pro letectví (FAA) v listopadu schválil změny, které Boeing na stroji provedl. Při nehodách v Indonésii a v Etiopii zahynulo v letech 2018 a 2019 dohromady 346 lidí. Klíčovou roli při haváriích sehrál software stabilizačního systému MCAS. Automatický bezpečnostní systém kvůli vadnému senzoru tehdy opakovaně poslal stroj prudce dolů a posádka nedokázala nad letadlem udržet kontrolu.

Před American Airlines pasažéry na palubu upraveného letadla 737 MAX vzaly už brazilské nízkorozpočtové aerolinky Gol Linhas Aereas Inteligentes a největší mexická letecká společnost Grupo Aeromexico. Obě společnosti s revidovaným strojem už podnikly zhruba 250 komerčních letů, informovala analytická společnost Cirium.

Průzkum, který v pondělí zveřejnila agentura Reuters a společnost Ipsos, ukazuje, že Američané nemají obecně povědomí o haváriích stroje. Pokud se o nich ale dozvědí, polovina z nich by se cestě letadlem 737 MAX patrně vyhnula.

Letadlo se do provozu vrací během nejhorší krize leteckého odvětví, kterou způsobila pandemie covidu-19. Aerolinky musely mimo provoz odstavit stovky strojů a poptávka po leteckém cestování se ve srovnání s loňskou úrovní pohybuje kolem 30 procent.