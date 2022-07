V USA padl třetí nejvyšší jackpot, výhra činí 1,28 miliardy dolarů

Des Moines (USA) - Ve Spojených státech někdo ze sázejících vyhrál jackpot loterie Mega Millions, který činil 1,28 miliardy dolarů (téměř 31 miliard Kč). Je to třetí nejvyšší částka v dějinách amerických loterií, uvedla dnes agentura AP. Vítěznou sázku někdo podal ve státě Illinois.

Jackpot narostl do takové výše, protože první cenu nikdo nevyhrál už od 15. dubna. Jackpot padl až v pátek večer. Šťastná čísla byla 13-36-45-57-67 s dodatkovým číslem 14. Šance trefit správnou kombinaci je jedna ku 302,5 milionu.

Částku 1,28 miliardy dolarů by výherce dostal, pokud by souhlasil s rozdělením výhry do 29 ročních splátek. Pokud si výherce vybere jednorázovou výplatu, tak si odnese jen 742 milionů dolarů (bezmála 18 miliard Kč).

Nejvyšší cenu vypsala v roce 2016 konkurenční loterie Powerball. Tehdy si jackpot 1,59 miliardy dolarů rozdělili tři výherci.