V USA končí za dva měsíce už třetí velká banka, úřady zavřely First Republic

Pobočka banky First Republic v San Francisku na snímku z 26. dubna 2023. ČTK/AP/Jeff Chiu

Washington/San Francisco - Ve Spojených státech končí za méně než dva měsíce už třetí velká banka. Úřady zavřely finanční ústav First Republic Bank z Kalifornie, jeho novým vlastníkem bude největší americká banka JPMorgan Chase & Co. V tiskové zprávě to uvedla Federální společnost pro pojištění vkladů.

Bance First Republic se nepodařilo napravit škody způsobené chybnými investicemi a odlivem vkladatelů. Její pád přichází po bankrotech finančních ústavů Silicon Valley Bank (SVB) a Signature Bank.

"Vláda nás a ostatní vyzvala, abychom se zapojili, a my jsme tak učinili," řekl šéf JP Morgan Jamie Dimon ke zprávě, že jeho banka nyní kalifornský finanční ústav převezme. "Naše finanční síla, schopnosti a obchodní model nám umožnily vypracovat nabídku na provedení transakce tak, abychom minimalizovali náklady Fondu pojištění vkladů," dodal.

FDIC odhaduje, že náklady pro Fond pojištění vkladů budou činit přibližně 13 miliard dolarů (zhruba 279 miliard Kč). Konečné náklady budou stanoveny, až FDIC ukončí nucenou správu. Banka First Republic měla k 13. dubnu celková aktiva v objemu 229,1 miliardy dolarů a vklady za 103,9 miliardy dolarů.

Plán předpokládá, že 84 poboček zkrachovalé banky v osmi státech se nyní otevře jako pobočky banky JPMorgan.