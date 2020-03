V USA je třetí největší počet nakažených po Číně a Itálii

Washington - Spojené státy v posledních několika dnech zaznamenaly strmý nárůst počtu nakažených koronavirem na svém území - univerzita Johna Hopkinse jich eviduje již 26.747. Infikovaných je tam nově více než ve Španělsku, čímž se USA co do počtu nakažených staly celosvětově třetí nejvíce zasaženou zemí po Číně a Itálii. Na možnost rychlého růstu počtu nových případů předem upozorňovali někteří američtí vládní činitelé, podle nichž je to do značné míry důsledek zvýšení testovací kapacity.

Ve Spojených státech nemoci COVID-19 způsobené koronavirem podlehlo 340 lidí, což je výrazně méně než ve Španělsku, které eviduje 1381 obětí, i ve Francii, která je podle počtu nakažených sedmá nejpostiženější země. Čína k dnešnímu dni eviduje přes 81.000 nakažených, z nichž se však více než 72.000 lidí zotavilo; počet mrtvých v Číně překročil 3200. V Itálii lékaři zjistili koronavirus u asi 53.500 lidí. Kolem 6000 se jich uzdravilo, přes 4800 pacientů tam však COVID-19 podlehlo, což je nejvíce na celém světě.

Ačkoli prezident Donald Trump podle mnohých pozorovatelů nejprve pandemii koronaviru a její možné dopady na USA zlehčoval, v posledních dnech přijímá jeho administrativa stále razantnější kroky k zastavení šíření nákazy. Federální vláda po naléhání některých států vydala doporučení, aby se lidé neshromažďovali a zůstávali pokud možno doma. USA rovněž o víkendu částečně uzavřely hranice se svými dvěma sousedy, Kanadou a Mexikem.

Několik států však přistoupilo k důraznějším opatřením. Kalifornie, Illinois, Connecticut a New Jersey vyhlásily celostátní karanténu a uzavření všech podniků kromě potravin, drogérií či lékáren. Podobně postupuje rovněž stát New York, který eviduje téměř polovinu ze všech nakažených v USA. Podle serveru BBC se nyní opatření omezující volný pohyb týkají pětiny všech Američanů. V zemi uzavřely svoje dveře téměř všechny školy.

Koronavirus nepříznivě dopadá na americké akciové trhy, které tento týden zažily nejhorší propad od roku 2008 a smazaly již veškeré zisky, jež zaznamenaly za Trumpovy vlády. USA přijaly zatím dva finanční balíčky určené na pomoc firmám a rodinám a boj s nákazou. Jejich rozsah však zřejmě mnohonásobně překoná třetí balík, který momentálně vzniká ve spolupráci Kongresu a Bílého domu. Podle vyjádření některých činitelů by jeho hodnota mohla přesáhnout dva biliony dolarů (přes 51 bilionů korun). Ministr financí Steven Mnuchin dříve prohlásil, že očekávaný propad americké ekonomiky by mohl doprovázet také růst nezaměstnanosti až k 20 procentní hranici.