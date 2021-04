V únoru se dařilo zahraničnímu obchodu, průmyslová a stavební výroba klesly

Praha - Českou ekonomiku v únoru táhl nahoru zahraniční obchod. Jeho přebytek byl podle údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ) meziročně o 2,2 miliardy vyšší, činil 22,5 miliardy korun. Naopak průmysl se v únoru po lednovém meziročním růstu propadl o 2,6 procenta a stavební výroba zrychlila meziroční pokles na 11 procent. Podle analytiků jejich výsledky ovlivnil vývoj epidemie koronaviru a s tím související vládní opatření či nejistota ohledně budoucího vývoje. Vedle toho na obchodování Česka s cizinou má nynější vlna epidemie nižší dopady než první vlna loni na jaře, uvedli analytici, které oslovila ČTK. V dalších měsících nicméně čekají oživení průmyslu, stavebnictví by se k růstu mělo podle nich vrátit příští rok.

ČSÚ oznámil, že průmysl v únoru přešel do meziročního poklesu o 2,6 procenta z lednového růstu o 0,3 procenta, hůře si podle něj vedla výroba aut, elektrických zařízení i stavebních hmot. Firmy ale uzavřely více nových zakázek než loni. Hodnota nových zakázek meziročně stoupla o 6,7 procenta. Nové zakázky ze zahraničí byly vyšší o 8,9 procenta a tuzemské o 1,5 procenta.

Podle analytiků za poklesem průmyslu byly komplikace v dopravě a v dodávkách komponent pro automobilovou výrobu. "Průmysl zatím nenavázal na silný závěr minulého roku. To je do velké míry způsobeno problémy v subdodavatelském řetězci, kdy zejména automobilkám chybí potřebné polovodiče, a musely tak výrobu některých modelů omezit," uvedl analytik ING Bank Jakub Seidler. Analytik ČSOB Petr Dufek doplnil, že se zlepšením zásobování lze čekat rychlejší náběh výroby. Oba předpokládají, že k meziročnímu růstu by se mohl průmysl vrátit již v březnu.

Podle analytika Deloitte Davida Marka je nadějí pro český průmysl i příznivá ekonomická situace v zahraničí. Růst ekonomiky v eurozóně není sice tak rychlý, jak se očekávalo, ale ekonomika USA se může těšit na výrazný fiskální stimul a solidní tempo si drží asijské ekonomiky. Ačkoli české firmy vyváží zejména do eurozóny, finální produkce s českou přidanou hodnotou často končí v USA či Asii, poznamenal.

V pohledu na vývoj stavebnictví nejsou analytici tak optimističtí, za celý letošní rok čekají pokles kolem šesti procent. Únorové výsledky byly dokonce horší, než čekali. Podle ČSÚ produkce ve stavebnictví meziročně klesla po očištění o kalendářní vlivy i bez očištění o 11 procent, což je nejvýraznější meziroční propad od července 2016. V lednu se snížila bez očištění o kalendářní vlivy o 7,7 procenta a po očištění 5,2 procenta.

V únoru se nedařilo pozemnímu stavitelství, kam spadá výstavba bytů, kanceláří nebo skladů. Jeho produkce byla meziročně o 13,8 procenta nižší. Analytik Komerční banky Martin Gürtler uvedl, že na vině jsou hlavně protiepidemická omezení a zvýšená nejistota ohledně dalšího vývoje, což vede k omezování investic firem do výroby. Naopak infrastrukturní stavitelství, tedy zejména dopravní stavby, meziročně vzrostlo o 0,8 procenta. Podle analytika Trinity Bank Lukáše Kovandy ale stát zaostává za slibem, že se z krize proinvestuje.

"Ve stavebnictví se ovšem tíživěji než v jiných sektorech projevuje nejistota plynoucí z pandemické situace, která vede podnikatele ve stavebnictví, stavební firmy a developery k pozastavování a rušení některých projektů," doplnil Kovanda.

Výsledky únorové bilance zahraničního obchodu ČR pozitivně ovlivnil menší deficit u obchodu s rafinovanými ropnými produkty a s ropou a zemním plynem. V meziročním srovnání export podle ČSÚ posílil o 3,8 procenta na 309,8 miliardy korun a import o 3,3 procenta na 287,3 miliardy Kč. Například za odhady analytického týmu Komerční banky tyto výsledky podle ekonomky Jany Steckerové zaostaly. Ekonom společnosti Deloitte Václav Franče ale připomněl, že konkrétně vývoz automobilů byl na stejné úrovni jako loni v únoru. Nicméně proti konci roku 2020 byl na nižší úrovni, a to zřejmě kvůli výpadku polovodičových čipů, podotkl. Ekonom UniCredit Bank Jiří Pour k tomu doplnil, že export automobilů se stabilizoval jen lehce pod úrovní typickou před pandemií a data za registrace nových vozidel naznačují určité oživení poptávky u klíčových obchodních partnerů. Jako pozitivní vnímá, že zatím není vidět výrazný dopad brexitu na obchod mezi ČR a Británií.