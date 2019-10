V Újezdu u Sv. Kříže se rozloučili s Gottem, jezdil sem od mládí

Újezd u Svatého Kříže (Rokycansko) - Po svém, nejen jako na slavného zpěváka, ale také jako na mladého kluka s kytarou i na skromného a laskavého zralého muže vzpomínali dnes lidé v Újezdu u Svatého Kříže na Karla Gotta. Do vesničky na Rokycansku zpěvák jezdil od dětství za prarodiči, později za dalšími příbuznými a přáteli. Naposledy tu byl podle některých místních v létě. U Gottovy lípy na návsi u kostelíka se dnes sešli i lidé z blízkého i vzdáleného okolí.

Za zvuku devíti Gottových písní asi dvě stovky lidí mlčky vzpomínaly. Místní si ho připomněli také nad fotografiemi, které si s ním v během let pořídili. Od černobílých snímků z mládí po jeho návštěvu dětského karnevalu, věnování jeho obrazu obci nebo otevření dětského hřiště, na které dal před několika lety čtvrt milionu korun. Obec vytváří knihu se všemi dostupnými fotografiemi Gotta ve "Svaťáku", jak místní své obci říkají, řekla ČTK starostka Alena Manková. Lidé mohou fotky s Gottem dál do knihy vlepovat.

Lípu vysadili Gottovi v Újezdu před několika lety, když poprvé onemocněl rakovinou. Chtěli mu tak vyjádřit sílu a podporu. Listy stromku, u kterého vzniklo hned po zpěvákově úmrtí malé pietní místo s květinami a svíčkami, už zezlátly a opadávají, ačkoliv ostatní lípy v obci mají stále ještě zelené listy. Lidé si dnes u lípy poslechli Gottovy písně, jako například Když jsem já byl tenkrát kluk, Léta prázdnin a další. "Vybrali jsme písničky, které by se mohly týkat naší obce," řekla Manková.

Zpěvák podle ní zůstane natrvalo v srdcích místních lidí. "Karel Gott si nehrál na nic. Na žádnou celebritu, Karel Gott byl úžasný člověk, který kdykoliv šel po obci, s každým se pozdravil, s každým se zastavil," dodala Manková. Jako na kamaráda z dětství a v dospělosti jako na moudrého, skromného a pokorného muže na něj vzpomíná i Václav Krhounek. "Byl to někdo, kdo do Svaťáku prostě patří," řekl. Všechny místní prý potěšilo, když Gott začal do obce zase díky svému bývalému řidiči Oldřichu Havránkovi hodně jezdit. S místními se často setkával, chodil na jejich oslavy, povídal si. "Nezpíval, jen vyprávěl, ale bylo to možná lepší. Jeho písničky jsme znali, ale jeho vyprávění, jak sjezdil celý svět, a jeho moudra, to jsme neznali, bylo to jako číst knížku," dodal Krhounek.

"Byl to veliký šlechtic, velice noblesní. On i jeho šofér Olda Havránek se velice slušně chovali k ženám, ke všem lidem, byl velmi pokorný," vzpomněla Anna Bláhová. Ona i její sestra Daniela Řežábková si Gotta také pamatují z dětství jako mladíka s kytarou a stéblem trávy v koutku úst, který trávil v Újezdu u své babičky celé prázdniny.