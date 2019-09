V Uhříněvsi se srazil vlak s kamionem, osm zraněných

Praha - Na železničním přejezdu v pražské Uhříněvsi se dnes dopoledne srazil osobní vlak s nákladním automobilem. Osm lidí se lehce zranilo. Podle Drážní inspekce stál kamion na trati mezi sklopenými závorami víc než dvě minuty před nehodou. Výstražná světla i závory přitom fungovaly. Vlak se zhruba 220 cestujícími po srážce vykolejil. Celková škoda na vlaku, trati i vozidle se zatím odhaduje na víc než 35 milionů korun. Provoz vlaků mezi Prahou a Říčany na koridoru do Českých Budějovic byl částečně obnoven v 19:25.

Vlak se s nákladním autem srazil krátce po 09:30. "Podle dosud zjištěných informací řidič nákladního vozidla s naloženými kontejnery nerespektoval výstražné světelné a zvukové znamení a vjel do kolejiště, kde zůstal stát," sdělila policejní mluvčí Eva Kropáčová. Podle Drážní inspekce před srážkou fungovala světla a závory byly sklopené. Kamion stál mezi sklopenými závorami více než dvě minuty, vlak poté najel do jeho pravé části. Záznam nehody pořídil řidič jiného auta. Z videa zveřejněného serverem iROZHLAS.cz vyplývá, že řidič kamionu se zřejmě snažil z kolejí odjet, ale nepodařilo se mu to.

"Přejezd je po rekonstrukci, má záznamové zařízení," řekl ČTK generální inspektor Jan Kučera. Nepozná se z něj ale, co se děje na přejezdu, zjistí se, kdy bliká jaké světlo a kdy se začnou sklápět závory. Jde o standardní přejezd, to znamená, že pokud nikdo nezavolá tísňovou linku, nikdo o překážce na přejezdu neví, uvedl.

Podle záznamového zařízení začala na přejezdu fungovat výstraha v čase 09:31:56 a v 09:35:24 byl ohlášen poruchový stav, což lze považovat za čas mimořádné události. Několik minut, které mezitím uplynuly, vysvětlil Kučera nastavením zabezpečovacího zařízení. Je konstruováno tak, aby s dostatečným předstihem varovalo řidiče, když se k přejezdu blíží vlak jedoucí nejvyšší dovolenou rychlostí. "V tomto konkrétním případě je v tzv. přibližovacím úseku přejezdu umístěna zastávka Praha-Kolovraty, na které osobní vlak zastavil, proto byla výstraha delší právě kvůli zastavení vlaku na zastávce," vysvětlil Kučera.

Video: Srážka vlaku s kamionem v Uhříněvsi

06.09.2019, 16:46, autor: Hasiči Praha, zdroj: PR

Řidič nákladního vozu je mezi osmi zraněnými, byl převezen do nemocnice k ošetření, zkoušku na alkohol měl negativní. V okamžiku, kdy bude schopen výslechu, začne policie zjišťovat všechny okolnosti nehody.

V péči záchranářů skončilo podle jejich mluvčí Jany Poštové osm pacientů, mezi nimi jedno dítě, řidič nákladního automobilu a vlakvedoucí. Všichni skončili v nemocnicích.

Hasiči z vlaku evakuovali víc než dvě stovky lidí. Při nehodě byla poškozena trať v délce 400 metrů včetně výstražníku a závor, jeden sloup trakčního vedení byl zdemolovaný a dva byly poškozené, uvedla Správa železniční dopravní cesty (SŽDC). Poškozenou soupravu se podařilo dostat zpátky na koleje kolem 18:00 a následně byla odtažena do depa. Pracovníci SŽDC odstranili i kontejnery vypadlé z kamionu.

Předběžnou škodu na vlaku inspektoři odhadli na 20 milionů korun, škodu na trati na 13 milionů a na kamionu 2,5 milionu korun.

Kvůli nehodě byl na zhruba deset hodin přerušen provoz vlaků mezi Uhříněvsí a Říčany na železničním koridoru z Prahy do Českých Budějovic. Cestující museli převážet autobusy náhradní dopravy. V 19:25 byl provoz obnoven po jedné koleji. Vlaky místem nehody projíždějí sníženou rychlostí a nabírají zpoždění, uvádí web Českých drah.

Situace, kdy zůstalo osobní či nákladní vozidlo mezi závorami a poté do něj narazil vlak, nebývá na železnici výjimečná. Řidiči, kteří se do této situace dostanou, se je mají snažit prorazit. Jsou z lehké dřevotřísky, podotkl Kučera. Od roku 2009 mají navíc všechny přejezdy v zemi samolepku s označením P a číslem, které přesně identifikuje daný železniční přejezd, což by mělo usnadnit včas zastavit provoz vlaků v daném místě.