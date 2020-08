V U. Hradišti začala výstava ČTK Nežádoucí okamžiky

Uherské Hradiště - Na manipulaci a cenzuru ve fotožurnalistice se zaměřuje fotografická výstava Nežádoucí okamžiky, která dnes slavnostně začala v Uherském Hradišti. Výstavu připravila tisková agentura Česká tisková kancelář (ČTK) jako součást doprovodného programu Letní filmové školy (LFŠ). Odpolední vernisáže na Palackého náměstí se zúčastnili zástupci ČTK včetně jejího generálního ředitele Jiřího Majstra, ředitelka LFŠ Radana Korená, starosta města Stanislav Blaha (ODS) a další hosté.

Expozice částečně vychází z knihy Zakázané dějiny ve fotografiích ČTK, kterou před 20 lety připravil i tehdejší šéfredaktor obrazového zpravodajství ČTK Dušan Veselý. Podílel se také na přípravě letošní výstavy, která nabízí na 20 oboustranných panelech na 250 snímků s doprovodnými texty. "Má ukázat manipulaci ve fotografii v průběhu času. Vidíme na té výstavě, že už rok po vynálezu fotografie v 19. století došlo k první falzifikaci skutečnosti," řekl dnes ČTK Veselý.

Vystavené fotografie podle něj zachycují moderní dějiny českých zemí od vzniku republiky po nedávnou minulost. "Nejčastější zásahy jsou ty, které tady nejsou vidět. To jsou fotografie, kterým nebylo dovoleno vzniknout, protože někdo usoudil, že by to nebylo vhodné. Jsou tady fotografie, které byly manipulované v tom smyslu, že se měnil jejich obsah. To znamená, že se tam vyjímali lidi nebo naopak přidávali lidi, nápisy se odstraňovaly a různé jiné elementy fotografie (také). A poslední druh manipulace je ten, že fotografie byly uloženy do archivu a za určitých okolností nebyly povoleny k dalšímu používání," uvedl Veselý.

Případy manipulované reportážní fotografie se podle něj objevují i dnes, například z válečných konfliktů. "Funguje to pořád, ale je dost nástrojů, jak si pravost fotografie ověřit," doplnil Veselý. Zmínil například roli internetu.

Podle Majstra může výstava člověku, který si na ni skutečně udělá čas a bude nad ní přemýšlet, ukázat, jak určité informace zpracovávat a kde hledat záchytné body. "Drtivá většina reportážních fotografů však chce k věci přistoupit tak, aby ukázali věrně, co se děje. Na druhou stranu každá fotografie je určitý výřez prostorový, obrazový i výřez okamžiku. Takže nikdy nemůže podat objektivně celou skutečnost," uvedl Majstr.

V Uherském Hradišti zůstane expozice do konce září. Na přelomu roku by se měla objevit v Praze a jedná se o tom, že předtím by ji mohli vidět lidé také v Brně a v Olomouci. Předloni mohli lidé v Uherském Hradišti vidět putovní výstavu Okamžiky století ke 100. výročí republiky a založení ČTK. Loni agentura k 30. výročí pádu komunistického režimu uspořádala výstavu Okamžiky sametové revoluce, která měla stejně jako ta letošní premiéru na LFŠ.