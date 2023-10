V týdnu se oteplí až na 16 stupňů, budou ale velké rozdíly mezi severem a jihem

Praha - V Česku se v tomto týdnu ještě postupně oteplí, mimořádně teplé počasí, které panovalo od září, ale končí. Od pátku budou navíc panovat velké regionální rozdíly v počasí. Zatímco na jihu země by mohly nejvyšší teploty v pátek i sobotu vyšplhat ještě na nadprůměrných 16 stupňů Celsia, na severu republiky se dostanou jen několik málo stupňů nad nulu a na horách bude sněžit. Ranní mrazy očekávají meteorologové do středy. Vyplývá to z aktuální týdenní předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Dnes bylo polojasno až skoro jasno, ráno se objevily přízemní mrazíky, na horách na severu a severovýchodě sněhové přeháňky. Sníh napadl na některých místech už v neděli. Dnešní nejvyšší odpolední teploty většinou nepřekročily 11 stupňů. V úterý budou podle ČHMÚ maxima 12 stupňů, ve středu ještě o dva stupně víc. Obloha se ale postupně zatáhne, zataženo až oblačno s přeháňkami vydrží i v závěru pracovního týdne.

Ve čtvrtek budou nejvyšší teploty 14 stupňů Celsia, na jihu 16 stupňů. V pátek se budou teploty na severu Česka držet jen kolem šesti stupňů, na jihu znovu dosáhnou 16 stupňů. Podobné velké teplotní rozpětí vydrží i v sobotu.

Po oba víkendové dny bude panovat oblačné až zatažené počasí, místy bude pršet, na severu se objeví sněhové přeháňky. Nejnižší noční teploty se budou držet nad nulou, přes den bude v průměru kolem deseti stupňů Celsia.

Počasí v příštích čtyřech týdnech, tedy od poloviny října do konce první listopadové dekády, očekávají meteorologové jako celek teplotně i srážkově průměrné. Vyplývá to z měsíční prognózy počasí. Průměrná teplota v tomto období roku je 6,9 stupňů Celsia, v průměru spadne 42 milimetrů srážek.