V Turecku se po zemětřesení rodiny snaží vypátrat své mrtvé, aby je pohřbily

Ankara - Jak v Turecku po pondělních zemětřeseních pomalu ubývá naděje, že se podaří zachránit další přeživší, snaží se mnoho rodin najít alespoň své mrtvé, aby je řádně pohřbily. V katastrofálně poničeném městě Pazarcik je obětí tolik, že se těla ukládají v místní hasičské zbrojnici, protože jinde pro ně není místo, napsal deník The New York Times. Ve městě Antakya zase desítky těl zabalených v dekách a pytlích leží na zemi přímo před nemocnicí, ve městě Kahramanmaraş slouží jako dočasná márnice místní sportovní hala, uvádí agentura Reuters.

V Pazarciku rodiny přivážejí mrtvé do hasičské zbrojnice také proto, aby je před pohřbem podle rituálu omyli. Pohřební obřady by se za normálních okolností odehrávaly v mešitě, ty jsou ale přetížené. Do budovy místních hasičů od pondělka pozůstalí převezli přes 200 mrtvých.

Jinde lidé přicházejí, aby mezi mrtvými hledali své příbuzné. Například v provincii Hatay lidé postupně otevírají pytle s mrtvými, které leží mezi stany Červeného půlměsíce, a doufají, že se jim podaří najít jejich blízké, napsala agentura Reuters.

Před nemocnicí v Antakyi takto hledal příbuzné manželský pár, který dostal radu, aby si mrtvé prohlédl jednoho po druhém. "Moje žena nemluví turecky a já mám problém se zrakem. Musíme zkontrolovat všechny tváře, potřebujeme pomoc," řekl muž agentuře Reuters.

U některých těl jsou cedulky se jmény, u jiných ale ne. Pokud příbuzní svého mrtvého najdou, vystaví jim pověřený úředník úmrtní list a také povolení k pohřbu - pak si mohou pozůstatky odvézt.