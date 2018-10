Praha - V tunelu metra na lince C mezi I. P. Pavlova a Muzeem ode dneška funguje mobilní signál. Do konce října až poloviny listopadu by měl být zaveden od Muzea až po Roztyly. Novinářům to sdělila primátorka Adriana Krnáčová (ANO). Projekt financují mobilní operátoři. Celou síť metra by měli signálem pokrýt nejpozději do roku 2022 a náklady budou zhruba půl miliardy korun.

Vedení pražského dopravního podniku schválilo smlouvu s konsorciem operátorů na zavedení signálu letos v dubnu. "Už první kontrolní termíny ukazují, že se daří držet všechny harmonogramy. Instalace technologie je sice časově náročná, přesto už koncem října bude signálem pokryt celý úsek metra z Muzea až na Roztyly," řekla dnes primátorka Krnáčová.

Společnost T-Mobile, která za konsorcium operátorů celý projekt zaštiťuje, v tiskové zprávě upřesnila, že signál v úseku Muzeum - Roztyly bude spuštěn do poloviny listopadu a celá síť metra by měla být pokryta do roku 2021. Podle primátorky smlouva hovoří o termínech v říjnu a v roce 2022, ale harmonogram se může podle situace upravovat. Pokrytí úseku mezi dvěma stanicemi podle společnosti vyjde až na 10 milionů korun a zabere dva měsíce. Práce se provádějí přes noc, když metro nejede.

K internetu se nyní mohou cestující také zdarma připojit ve vestibulech šesti stanic metra prostřednictvím wi-fi. Signál je na Florenci na lince C i B, na Náměstí Republiky, Smíchovském nádraží, Hlavním nádraží a stanici Pražského povstání. V září se wi-fi připojení rozšířilo do stanice Muzeum.

Mobilním signálem je nyní pokryto všech 61 stanic metra, z nichž některé, například stanice Depo Hostivař, využívají i signálu venkovních vysílačů. V nových stanicích metra A mezi Bořislavkou a Motolem zavedli operátoři pokrytí signálem GSM, 3G a rychlým internetem LTE, a to včetně tunelů. V ostatních stanicích je zajištěno pokrytí jen prostřednictvím technologie GSM vhodné pro telefonování.