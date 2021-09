V trocnovském areálu Jana Žižky už stojí část středověkého skanzenu

Trocnov (Českobudějovicko ) - Části zemanského a selského dvorce jsou hotové ve vznikajícím středověkém archeoskanzenu v památníku Jana Žižky z Trocnova. Až bude v roce 2024 hotový, stoupne podle odhadů návštěvnost areálu o víc než polovinu. Nutné pak bude vybudovat zázemí pro víc lidí včetně parkoviště, za desítky milionů korun. ČTK to řekl ředitel Jihočeského muzea František Štangl.

Z dálky si dnes mohli stavby prohlédnout zájemci při slavnostech. Akce nabídla středověký tábor, ukázky zbraní, repliku husitského bojového vozu, střelbu z luku a kuše, hry, ukázky dobývacích strojů, novou knihu o Janu Žižkovi i jarmark. Akce přilákala zhruba 5000 lidí, sdělil ČTK mluvčí Jihočeského muzea Tomáš Svoboda.

Skanzen, který se staví necelý rok a půl, by měl být hotový v květnu 2024. Zatím je firma S-B ze Sedlčan, která má za sebou i skanzen ve Vysokém Chlumci u Sedlčan, v předstihu. Archeoskanzen zahrne zemanský dvorec z první poloviny 15. století a selský dvorec. "Podstatná část zemanského dvorce je hotová. Dva objekty jsou kryté modřínovým šindelem, jímž je pokrytá i sýpka, kde ve středověku schraňovali to nejcennější, co měli, úrodu. A pak jsou tam dva objekty pokryté žitnou slámou, doškem. Střechy čtyř hlavních objektů jsou de facto hotové," řekl ředitel.

V Trocnově vzniká replika vesnice vrcholného středověku. Investorem je muzeum, které zřizuje Jihočeský kraj, náklady budou 47 milionů Kč. Návštěvnost areálu by pak měla vzrůst víc než o polovinu na 50.000 až 70.000 lidí ročně. Podle Štangla budou potom nutné další investice do zázemí za desítky milionů. "V téhle chvíli se o nich jedná. Bude žádoucí postavit nové zázemí; měly by tam být prostory pro edukaci, nová recepce i menší restaurace. S tím souvisí i řešení problémů s parkováním, protože parkovacích ploch je tam rovněž nedostatek," řekl ředitel.

Trocnovský, asi sedmihektarový, areál bude propagovat husitství i tradice, které se k památníku, jenž je národní kulturní památkou, vážou. Ve skanzenu budou repliky předmětů ze 14. až 15. století včetně nábytku, zemědělských a řemeslných nástrojů, zbraní či husitského vozu, rovněž stáje či venkovní pec. Areál využijí i školy. Jihočeské muzeum převzalo památník od státu v roce 2011.

Muzeum Jana Žižky v Trocnově navštíví ročně včetně akcí zhruba 20.000 zájemců.

Jihočeské muzeum se stará zhruba o milion předmětů. Kraj mu jako zřizovatel dal letos provozní příspěvek 54,3 milionu korun. Loni ho navštívilo přes 30.000 lidí, jak vyplývá z výroční zprávy. V roce 2019, před začátkem pandemie, to bylo 85.024 lidí.