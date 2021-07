V triatlonovém závodu na OH se představí i Češky Frintová s Kuříkovou

Tokio - Český triatlon budou na olympiádě reprezentovat Vendula Frintová, kterou čekají už čtvrté letní hry, a debutantka Petra Kuříková. Ženy v Tokiu odstartují v pondělí ve 23:30 SELČ, muži o den dříve. Závod smíšených štafet v olympijské premiéře začne rovněž bez české účasti až v sobotu 31. července v 0:30 SELČ.

Sedmatřicetiletá Frintová na minulých OH v Riu de Janeiro v roce 2016 obsadila 27. příčku, svůj nejlepší olympijský výkon zaznamenala 15. místem v Londýně o čtyři roky dříve. Při premiéře v roce 2008 v Pekingu náchodská rodačka dokončila závod na 23. pozici.

"Chci nechat na trati všechno. Letošní závod bude i těmi podmínkami tak specifický, že já podám svoje maximum, ale záleží, co předvedou také ostatní, a na co to bude v konečném pořadí stačit," konstatovala Frintová v nahrávce pro média.

Kuříková by byla spokojená s umístěním v nejlepší dvacítce. "Když si člověk dává určité cíle nebo má očekávání, obvykle akorát navyšuje tlak na výsledek. Samozřejmě se budu snažit podat co nejlepší výkon a dám ze sebe všechno, tak doufám, že to bude stačit na umístění, se kterým pak budu spokojená," řekla devětadvacetiletá triatlonistka.

Oba závody na 1,5 km plavání, 40 km jízdy na kole a 10 km běhu kvůli obavám z velkého horka a vlhka začnou v Odaiba Bay už v 6:30 místního času. Na start se postaví 55 závodníků a závodnic. "Je to klasická městská trať s milionem zatáček, nějaké slepé obrátky o 180 stupňů. Mělo by to být docela podobné trati v Jokohamě a ta mi docela sedí. Doufám, že mi to sedět bude," uvedla Frintová. "Plavání bude hodně specifické. V roce 2019 se tam jel testovací závod a voda měla 31 stupňů, což se dá přirovnat k teplotě vody ve vířivce," přidala Kuříková.

V Tokiu bude chybět obhájkyně zlata Američanka Gwen Jorgensenová, která po těhotenství vyměnila triatlon za maraton. Devětatřicetiletá Švýcarka Nicola Spirigová by po zlatu v Londýně a stříbru v Riu de Janeiro na své páté olympiádě ráda přidala další medaili. Řada expertů ale věří spíše Floře Duffyové z Bermud nebo Britce Georgii Taylorové-Brownové.

Šanci zabojovat o zlatý hattrick mezi muži nebude mít Brit Alistair Brownlee. Olympijský šampion z let 2012 a 2016 byl diskvalifikován za potápění soupeře v červnovém závodu MS v Leedsu a do týmu se nedostal. Bratra by rád zastoupil Jonathan, jenž v Riu doběhl druhý, nebo krajan Alex Yee. Mezi největší favority ale patří Nor Kristian Blummenfelt a Francouz Vincent Luis.

Závod smíšených štafet odstartuje v 7:30 tamního času, tedy o hodinu později než individuální závody. Tým se skládá ze dvou žen a dvou mužů, kteří se střídají po 300 metrech plavání, 8 km na kole a 2 km běhu. Jediným českým olympijským medailistou v triatlonu je Jan Řehula, držitel bronzu ze Sydney v roce 2000.