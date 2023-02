V Třebíči si připomněli zachránce stovek židovských dětí Kalinu

Třebíč - Komentovanými prohlídkami bývalé židovské školy si dnes lidé v Třebíči připomněli výročí narození zachránce židovských dětí Antonína Kaliny. Narodil se v Třebíči 17. února 1902, během druhé světové války pomohl v koncentračním táboře přežít asi 900 židovských chlapců. V bývalé židovské škole v sousedství Zadní synagogy je Kalinova pamětní síň, která připomíná i zachráněné děti. V pátek byly podle ředitelky Městského kulturního střediska Nikoly Černé komentované prohlídky připraveny pro žáky škol, do neděle je může využít veřejnost.

"Pro mě je Antonín Kalina prostě hrdina. Je to muž, který dokázal neuvěřitelné činy. Myslím si, že spousta z nás by nebyla něčeho takového schopna. Jeho činy bychom si měli připomínat. Hlavně my, Třebíčáci, bychom na něj měli být hrdí a hlásat jeho jméno do celého světa," řekla ČTK o Kalinovi Aneta Chytková, autorka knihy mapující Kalinův život, která dnes v třebíčské Zadní synagoze měla o Kalinovi přednášku.

Knihu vydala v roce 2017, soustředila se v ní na předválečný život Kaliny i jeho pobyt v koncentračním táboře. Od té doby se věnovala mimo jiné mapování Kalinova života v Praze, kam se po druhé světové válce přestěhoval. "Pracoval tam na tehdejším ministerstvu lehkého průmyslu, byl vedoucím technického oddělení. Nějaká velká kariéra to úplně nebyla," řekla Chytková.

Za první republiky byl Kalina politicky aktivní a stal se členem komunistické strany. V roce 1939 ho zatkli nacisté a věznili po celou válku. V posledních válečných měsících se mu v koncentračním táboře Buchenwald podařilo zachránit před smrtí mnoho židovských chlapců ve věku od 12 do 16 let. Třeba tím, že jim v dokumentech přepisoval víru z židovské na křesťanskou. Měnil jejich židovsky znějící jména za jiná, vydával je za nemocné tyfem, což dozorce odrazovalo od kontaktu s nimi. Po válce o tom nemluvil. Jeho podíl na záchraně zveřejnili až o mnoho let později lidé, kteří byli mezi zachráněnými.

Pod Kalinovou ochranou přežil koncentrační tábor i budoucí nositel Nobelovy ceny za mír Elie Wiesel, dlouholetý redaktor rádia Svobodná Evropa Pavel Kohn nebo maďarský spisovatel a držitel Nobelovy ceny za literaturu Imre Kertész.

Kalina zemřel v roce 1990 ve věku 88 let a je pochován na Olšanských hřbitovech v Praze. V roce 2012 byl oceněn jako Spravedlivý mezi národy. Tento titul uděluje Izrael lidem nežidovského původu, kteří za druhé světové války riskovali svůj život při záchraně Židů před holokaustem. V roce 2014 ocenil Kalinovy činy prezident Miloš Zeman udělením státního vyznamenání Za zásluhy I. stupně a v témže roce byl Kalina jmenován čestným občanem Třebíče. O tři roky později otevřela Třebíč jeho pamětní síň, která byla v roce 2019 rozšířena a doplněna o kovaný strom života s listy se jmény zachráněných chlapců. Expozice se věnuje také pražskému lékaři Jindřichu Flusserovi, který Kalinovi se záchranou pomáhal. Dnes jsou po obou mužích v Třebíči pojmenovány nové ulice.