Třebíč - V Třebíči dnes odhalili bronzovou bustu herce Miroslava Donutila, který se v Třebíči narodil 7. února 1951. Jejím autorem je pětadvacetiletý akademický sochař Sebastian Wojnar. Busta vznikla z jeho podnětu. Začal na ní pracovat asi před dvěma lety, aniž tušil, zda někdy bude ve veřejném prostoru vystavena. Kromě busty připomíná v divadle Pasáž třebíčského rodáka, který před třemi lety získal Cenu města Třebíče, originál kostýmu ze slavné inscenace Sluha dvou pánů. Herec ho městu dlouhodobě zapůjčil.

"Když mi Sebastian zavolal, že chce udělat moji bustu, řekl jsem mu, jestli to není trochu předčasné, že se to většinou dělá po smrti. Trval na tom, že teď je ta pravá chvíle," řekl Donutil při odhalení podobizny, kterou ohodnotil jako zdařilou. Zdůraznil, že v Třebíči nebude nutné řešit stejný problém jako v Ostravě po odhalení sochy zpěvačky Věry Špinarové loni v říjnu. Její socha od Davida Moješčíka vzbudila bouřlivé reakce, Špinarové syn žádal o její odstranění.

Diskuse a kritika, které po odhalení zpěvaččiny sochy zněly, byly pro mladého sochaře noční můrou. Wojnar přiznal, že kvůli tomu několik nocí nespal. S výsledkem své práce je ale spokojený, i když několik podobizen raději rozbil. Do slévárny šla až asi šestá verze, řekl.

Ještě než se s Donutilem osobně sešel, měl připravené dvě skici. Pak pracoval na dalších. Obával se nejen o věrohodnost podoby, ale také vlastností materiálu. Byla to jeho první zkušenost s bronzovou sochou. "Trochu jsem se s tím pral, nevěděl jsem, co bronz s konečnou podobou udělá," řekl sochař.

To, že se busty většinou odhalují až posmrtně, pro něho není argument. "Když je člověk na olympiádě, chce mít tu medaili na krku, ne ji mít pověšenou na hrobě. Když chceme někomu vzdát hold, nemusíme se stydět udělat to zaživa," řekl Wojnar.

Donutil se v Třebíči narodil, prožil v ní ale jen rané dětství. Pak se do města vracel za prarodiči. Svou divadelní kariéru začínal v divadle Husa na provázku, kde účinkoval již během studií herectví na brněnské JAMU. V povědomí brněnského publika zůstávají jeho úlohy v kultovní Baladě pro banditu i dalších inscenacích.

Od roku 1990 byl také členem činohry Národního divadla, kterou v roce 2013 opustil. Popularitu mezi širokou diváckou veřejností si získal desítkami nezapomenutelných televizních a filmových rolí a je ceněn jako vypravěč. Donutil osmkrát zabodoval jako vítěz kategorie herec v anketě TýTý a za rok 1998 se stal držitelem Českého lva za výkon ve snímku Věry Chytilové Pasti, pasti, pastičky.

Když začal Donutil v září 1994 komedii Sluha dvou pánů s režisérem Ivanem Rajmontem zkoušet, bylo mu 44 let. Derniéra a zároveň 600. repríza inscenace s Miroslavem Donutilem v hlavní roli vychytralého a věčně hladového sluhy Truffaldina byla 27. prosince 2016. Sluha dvou pánů, kterého zhlédlo během dvaadvaceti let přes půl milionu diváků, v září 2008 překonal do té doby nejhranější činoherní inscenaci Národního divadla v Praze, Kočičí hru Istvána Örkényho, v níž excelovala Dana Medřická. Během osmi let dosáhla 403 repríz.

Miroslav Donutil je od roku 1977 ženatý, s manželkou Martinou mají dva syny. Mladší syn Martin se také věnuje herectví.