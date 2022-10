V tlačenici při oslavách Halloweenu v Soulu zemřelo 153 lidí

Soul - V tlačenici při sobotních oslavách Halloweenu v jihokorejském hlavním městě Soulu podle nejnovějších údajů zemřelo 153 lidí, včetně nejméně 22 cizinců. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na hasiče. České ministerstvo zahraničí na dotaz ČTK uvedlo, že nemá informace o případných obětech z řad českých občanů. Jihokorejský prezident Jun Sok-jol na dnešek vyhlásil státní smutek. Vláda podle něj důkladně vyšetří příčinu neštěstí, aby se podobná tragédie již neopakovala.

Mezi mrtvými jsou podle hasičů mimo jiné lidé z Číny, Íránu, Uzbekistánu, Spojených států, Rakouska nebo Norska. Hasiči rovněž uvedli, že 89 lidí utrpělo zranění. Dodali, že 19 osob se nachází ve vážném stavu. Původně úřady hovořily o 150 zraněných. O třech obětech z Ruska dnes na sociální síti telegram informovala ruská ambasáda v Soulu. Většina obětí jsou mladí lidé do 30 let, píše Reuters.

Podle záchranářů je možné, že se počet obětí ještě zvýší, napsala agentura Reuters. "V srdci Soulu se minulou noc odehrála tragédie a neštěstí, které se nemělo stát," prohlásil prezident, který dnes ráno přijel na místo tragédie a vyjádřil soustrast pozůstalým, píše AFP.

V souvislosti s neštěstí se dnes ráno pohřešovalo 355 lidí, uvedla korejská agentura Yonhap.

Podle hasičů se předpokládá, že lidé byli umačkáni k smrti poté, co se velký dav kolem 22:20 místního času (15:20 SELČ) začal tlačit vpřed v úzké uličce poblíž hotelu Hamilton, hlavního místa večírků v Soulu.

Podle místních médií se na oslavu Halloweenu do čtvrti Itewon, která je známá množstvím barů a nočních klubů, sjelo přibližně 100.000 lidí. Místo je oblíbené i mezi cizinci žijícími v Jižní Koreji a turisty. Byla to první velká halloweenská událost za poslední tři roky. Uskutečnila se poté, co země zrušila omezení, která měla bránit šíření nemoci covid-19.