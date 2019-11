V Thermalu začala rekonstrukce, v lednu se na deset týdnů zavře

V Karlových Varech vrcholí přípravy na 52. ročník Mezinárodního filmového festivalu. Na snímku z 26. června hotel Thermal, který je hlavním stanem filmové přehlídky. Festival se uskuteční od 30. června do 8. července.

Karlovy Vary - V karlovarském hotelu Thermal začala v těchto dnech hlavní část rekonstrukce. Hotel ze 70. let minulého století, který vlastní stát, čeká zásadní modernizace, ale snahou je zachovat maximum z původních designových prvků. Od ledna do poloviny března bude hotel kvůli rekonstrukci zcela mimo provoz, řekl ČTK jeho generální ředitel Vladimír Novák. Náklady oprav jsou 580 milionů Kč.

Stavebníci pracují na první části modernizace od začátku listopadu. "Jde primárně o technické věci, stoupačky, měření a regulace, požární zajištění a signalizace, rozvody a podobně," popsal ředitel hotelu. Další část prací se odehrává v zázemí, na klimatizaci a vzduchotechnice.

Ve vyšších patrech hotelu nyní dělníci demontují celé pokoje. "Schováváme si například umyvadla, svítidla na chodbách, navigační systém, který projde repasí. Necháváme si i čísla pokojů, která jsou provedena speciálním fontem, vytvořeným přímo pro tyto účely. Nabídli jsme spolupráci i místní střední průmyslové škole, která by nám s obnovou těchto věcí mohla pomoci," uvedl Novák. Podle něj se dbá na zachování všeho, co by mohlo ještě sloužit, pokud možno v podobě odpovídající původnímu projektu. Stavebníci intenzivně jednají s památkáři, řekl.

Původní podobu ale pokoje už dávno neměly. V minulosti se měnilo vybavení, aby odpovídalo současným požadavkům. Některé prvky chce ale hotel zachovat, například křesílka nebo nábytek. "Chceme aby to plnilo svůj účel, ale aby to zároveň přineslo trochu retro stylu," řekl ČTK ředitel hotelu. Ve všech patrech a všech pokojích bude po rekonstrukci klimatizace, takže se pokoje přesunou do standardu čtyřhvězdičkového hotelu. "Hotelové pokoje byly koncipovány pro krátkodobé ubytování v době filmového festivalu, třeba na dva dny. Ale festival je jen 14 dní roce. Nás živí z 50 procent léčebné pobyty, a ty trvají ne dva nebo tři dny, ale dva nebo tři týdny," uvedl Novák.

Hotel rekonstrukcí získá také lepší protipožární ochranu, týká se to i únikových cest. Schodiště, které dosud nebylo chráněnou únikovou cestou, se díky technickým úpravám takovou cestou stane. V hotelu bude také evakuační výtah umístěný do šachty jednoho z původních výtahů.

Nyní Thermal jako hotel funguje jen v nižších patrech. Patra od 10. do 15. jsou už mimo provoz kvůli stavebním pracím. Od 6. ledna bude hotel zcela bez hostů, a to až do 14. března.

Zaměstnanci se budou do jisté míry prací účastnit, budou dělat inventury a podobně. Částečně budou čerpat dovolené nebo půjdou na různá školení. Od 2. března se vrátí a připraví hotel na běžný provoz. Podle Nováka tak většina ze 147 zaměstnanců stráví na placeném volnu doma minimum času.

V polovině března by pak měla být zprovozněna první tři patra, následně se budou zhruba každé dva týdny uvolňovat další. Plný provoz by měl být v hotelu od začátku lázeňské sezony na začátku května.

Rekonstrukce se zatím týká vnitřní části hotelu. Oprava vnějšího pláště je předmětem výběrového řízení. Do soutěže se ale napoprvé nikdo nepřihlásil. Hotel proto zakázku na zhruba 54 milionů Kč vypíše znovu. Podle Nováka tedy oprava vnějšího pláště začne později, asi v závěru příštího roku. V plánu je i oprava hotelového bazénu, projekt by měl být k dispozici na jaře.

Loni hospodařil hotel Thermal se ztrátou bezmála deset milionů korun. Letos sice čekal, že už se hospodaření dostane do kladných čísel, ale posun rekonstrukce tyto plány narušilo. Původně se totiž čekalo, že už ve druhé polovině letošního roku bude část pokojů ve vyšší kvalitě po rekonstrukci a hotel je začne nabízet za vyšší ceny. Rekonstrukce ale začala až nyní, přičemž už v průběhu roku byly cestovní agentury opatrné, protože se o omezení provozu dlouho mluvilo. Podle finančního ředitele Michala Košarka je tak pravděpodobné, že i letos hotel skončí ve ztrátě okolo deset milion korun.