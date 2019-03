Temelín (Českobudějovicko) - Téměř třetinu paliva vymění energetici v jaderné elektrárně Temelín, kde dnes večer začne plánovaná odstávka prvního bloku. Při odstávce, která by měla trvat dva měsíce, zkontrolují turbínu i bezpečnostní systémy. V plánu mají přes 10.000 činností. I s dodavateli se do odstávky zapojí asi 1000 lidí. ČTK to dnes v tiskové zprávě oznámil temelínský mluvčí Marek Sviták. Druhý blok přeruší výrobu ve druhé polovině června, také na dva měsíce.

První blok odpojí energetici od přenosové soustavy dnes kolem 21:00. V reaktoru vymění 48 ze 163 palivových souborů. Vyzkouší i nový kontejner na použité palivo. První kontejner od nového dodavatele Škody JS převzal Temelín v závěru roku 2018. "Testy budou pokračovat podle plánu, pracovat budeme zatím s imitátory paliva," uvedl člen představenstva a ředitel divize jaderná energetika ČEZ Bohdan Zronek. Reálné použité palivo zavezou specialisté do dvou kontejnerů dosavadního výrobce z Německa.

Při odstávce odstávky zkontrolují energetici také turbínu nebo bezpečnostní divize. V plánu je 70 investičních akcí. Začne rekonstrukce vnitřního povrchu jednoho z největších potrubí, které propojuje chladicí věže s technologií uvnitř strojovny. "V závěru odstávky bude zkouška těsnosti ochranné budovy kolem reaktoru. Důležitá třídenní zkouška se provádí na každém bloku ve čtyřletých intervalech," uvedl Sviták.

První blok dnes odstaví energetici po roce plynulého provozu. Blok vyrábí elektřinu nepřetržitě od 1. března 2018. "Historicky jde o nejdelší provoz jednoho bloku v období mezi dvěma odstávkami. Velmi důležité přitom je, že se jednalo o provoz bezpečný s prakticky stoprocentní spolehlivostí," uvedl ředitel temelínské elektrárny Jan Kruml.

Za rok nepřetržitého provozu vyrobil první blok 9,4 terawatthodiny (TWh) elektřiny. Spotřeboval 20 tun uranu. "Stejné množství elektřiny by uhelné elektrárny vyrobily spálením 8,5 milionu tun uhlí," uvedl mluvčí.

Temelín je největším výrobcem elektřiny v ČR, jeho produkce kryje pětinu domácí spotřeby. ČEZ spustil elektrárnu v prosinci 2000. Loni vyrobil Temelín 15,66 TWh elektřiny, byla to druhá nejvyšší výroba. Od začátku letošního roku vyrobil 3,02 TWh elektřiny.