V Telči tvoří francouzské umělkyně, vernisáž bude v sobotu

Telč (Jihlavsko) - Grafika, typografie, kresba i malba je k vidění v Hasičském domě v Telči díky dvojici francouzských výtvarnic. Účastní se 25. ročníku Francouzsko-české hudební akademie. Hasičský dům proměnily v ateliér, kde vzniká výstava Charivari. Vernisáž bude 20. července. Svou výtvarnou část má akademie poprvé díky Janu Vičarovi. Umělec žije nedaleko Telče a má za sebou úspěšné působení ve Francii. S pozvanými výtvarnicemi se potkal v Remeši, řekl ČTK Vičar.

Obě umělkyně přijely do Telče na začátku července i s řadou svých děl. Další tvoří přímo na místě. Pro Charlotte Van der Vekenovou byla inspirací především příroda. Nadchly ji okolní kopce i rybník v centru Telče. "Líbil se mi po ránu ten opar nad ním, tak jsem namalovala, jak děti loví do sítí mlhu nad hladinou," řekla Van der Vekenová. Nicole Pérignonová se nechala inspirovat renesančními domy na náměstí i staletou lípou, která roste nedaleko Mrákotína na Jihlavsku.

Okolí poznávají jen pozvolna. Prozatím je zaměstnává příprava výstavy a výtvarné dílny, které v Telči vedou. "Po vernisáži bude na cestování víc času, rády by se podívaly do humpolecké galerie 8smička nebo do Brna a Mikulova," řekl Vičar. Jejich pobyt na Vysočině skončí na konci července.

"Původním záměrem bylo získat pět umělců, ale tři další odřekli. Tyhle dámy jsou ale z Telče nadšené, alespoň mi to pořád tvrdí. Myslím, že na náměstí už je všichni znají víc než mě, a to už tady bydlím 12 let," řekl Vičar.

Pérignonová se věnuje grafice, ruční sazbě, slepotisku i vlastní konstrukci písma, řekl Vičar. Je také básnířkou. Rediguje revue, která v Remeši mapuje současnou poezii. Van der Vekenová se věnuje volné tvorbě - malbě i kresbě. Používá zajímavé techniky, například čínskou tuš na plátno, řekl Vičar.

Francouzsko-českou hudební akademii založilo v roce 1995 město Telč ve spolupráci s kulturním oddělením francouzského velvyslanectví a Francouzským institutem v Praze. Letošní ročník začal 14. července. Akademie se účastní pět desítek studentů. Kromě 20 z České republiky do Telče přijeli i mladí hudebníci z Mexika, USA, Mongolska, Kuby, Izraele, Japonska, Jižní Koreje a dalších zemí. Francouzští lektoři vedou výuku na hoboj, lesní roh a flétnu, čeští pedagogové se zaměřili na smyčcové nástroje - housle, violu a violoncello. Nejlepší účastníci akademie se představí 23. července na koncertě v třebíčském Muzeu Vysočiny.