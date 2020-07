V technické místnosti Muzea Kampa hořely elektrické rozvody

Praha - V technické místnosti Muzea Kampa v pražské ulici U Sovových mlýnů hořely dnes odpoledne elektrické rozvody. Zplodiny hoření se dostaly do výstavních prostor. Původní informace, že kvůli tomu bude nutné vynést obrazy, se ale nepotvrdily. Hasičům se prostory podařilo rychle odvětrat. Hasiči to uvedli na twitteru. Záchranáři na místě ošetřili jednoho muže, řekla ČTK mluvčí záchranné služby Jana Poštová. Škody na technickém zařízení budou za desítky milionů.

Předseda Nadace Jana a Medy Mládkových Jiří Pospíšil ČTK řekl, že díla posoudí restaurátoři. Pokud je zasáhl čistý bílý kouř, nemusela by se čistit. Pokud to byl ale kouř tmavý, zřejmě by potřebovala ošetřit, uvedl.

Hořet začalo kolem 14:00. "Hoří zde technická místnost, kde je rozvaděč, plameny se nešíří, nicméně zplodiny hoření bohužel pronikly do výstavních prostor. My se snažíme ty zplodiny odvětrat přetlakovou ventilací," řekl poté mluvčí hasičů Martin Kavka. V technické místnosti byly tlakové lahve, hasiči je vynosili. Policejní mluvčí ČTK řekla, že přes 100 lidí muselo odejít do bezpečného prostoru. Uzavřena byla také v době zásahu plavební komora před objektem.

Video: U Muzea Kampa hořely elektrické rozvody

15.07.2020, 16:00, autor: HZS Praha, zdroj: PR

"Po dohodě s odborníky muzea nebylo nakonec nutné obrazy přesouvat. Prostor se nám podařilo rychle odvětrat. Požár je zcela uhašen," uvedl mluvčí hasičů kolem 16:15.

Pospíšil ČTK potvrdil, že umělecká díla nebylo třeba z muzea vynášet. Budova se musí řádně odvětrat. Okolí proto zajišťují policisté. "Hlídají exponáty, je to celé otevřené," řekla ČTK policejní mluvčí Lucie Drábková.

Pospíšil je vděčný hasičům za záchranu objektu a cenných sbírek, chce ale začít jednat s Prahou, které objekt patří, aby bylo možné co nejdříve Muzeum Kampa alespoň částečně otevřít. Pokud by muzeum zůstalo zavřené delší dobu, byla by to po koronavirové krizi a s ní spojeným uzavřením další velká ekonomická rána, dodal.

Video: U Muzea Kampa hoří elektrické rozvody

15.07.2020, 15:00, autor: HZS Praha, zdroj: PR

O založení Muzea Kampa se zasloužila sběratelka a mecenáška umění Meda Mládková (100), která bydlí v jiné části muzea, než kde hořelo. Je v pořádku, uvedl Pospíšil na twitteru. Mládková v exilu v USA společně se svým manželem, ekonomem Janem Mládkem, shromáždila rozsáhlou sbírku umění. Od roku 1989 hledala v Praze prostory vhodné pro vytvoření muzea, kde by mohla své sbírky zpřístupnit veřejnosti. Muzeum Kampa se od svého otevření v roce 2003 stalo významnou institucí a v posledních letech mu výrazně roste návštěvnost.

Sbírka Muzea Kampa se soustředí zejména na umění 20. století, s občasnými přesahy k 19. a 21. století. Pilířem sbírky je kolekce děl Františka Kupky (1871 až 1957), jednoho z nejdůležitějších průkopníků abstrakce. Obsahuje 215 olejomaleb, studií a kreseb. Díky daru Medy Mládkové je v majetku Prahy a muzeum je má v dlouhodobé správě. V muzeu je také sbírka Jiřího a Běly Kolářových a sbírka umění střední Evropy.

Sovovy mlýny, kde sídlí Muzeum Kampa, byly v roce 2002 zasaženy stoletou vodou. Díky nasazení zaměstnanců muzea a pomáhajících dobrovolníků se je podařilo v krátké době otevřít veřejnosti.

Škody na technickém zařízení v Muzeu Kampa budou desítky milionů

Škody na vzduchotechnice a elektroinstalaci v Muzeu Kampa v Sovových mlýnech v Praze budou v řádu vyšších desítek milionů korun. Škody na obrazech zatím nejsou známy. ČTK to řekl pražský radní Jan Chabr (TOP 09). V technické místnosti muzea dnes odpoledne hořela elektroinstalace a požár zničil vzduchotechniku.

"Škodu na obrazech nedokážu vůbec odhadnout. Co se ale týká technických věcí, tak očekáváme škodu v řádu vyšších desítek milionů korun. Předpokládáme, že je kompletně zničena vzduchotechnika. Co se týká hlavních sálů, tam budeme muset řešit zřejmě malbu. Problém bude vzduchotechnika, protože muzeum není schopno bez ní fungovat," řekl Chabr.

Část muzea bude podle Chabra moci fungovat i nyní, neboť muzeum má dvě klimatizační jednotky. Jedna z nich poškozena nebyla. "Nicméně, co se týká toho křídla, co je vidět od Vltavy, tak tam se obávám, že to bude trvat poměrně delší dobu. Když budeme optimističtí, tak to potrvá měsíc, měsíc a půl, v horším případě i déle," řekl radní.

Podle radního zřejmě při opravě vznikl požár v technické místnosti, kde je umístěna vzduchotechnika a kompletní elektroinstalace a rozvody muzea. "Požár se naštěstí podařilo v tomto místě lokalizovat a udržet. Kompletně zničil technickou místnost, nicméně nezasáhl do ostatních prostor, kde jsou umělecké sbírky," řekl.

Do výstavních prostor se ale dostaly vzduchotechnikou zplodiny a některé místnosti byly zakouřeny. Požár se dostal i do místností, které sousedily s technickou místností a byly tam vystaveny obrazy například Alfonse Muchy. "Bude se teď řešit s kurátory, která umělecká díla jsou poškozena právě těmi zplodinami, nikoliv samotným požárem. Problematičtější to může být v dolních místnostech," řekl Chabr.

Policisté a záchranáři obehnali muzeum páskou a uzavřeli také část parku. Ve zbytku se lidé procházeli a posedávali na lavičkách či trávníku. Krátce před 17:00 policisté pásky začali sundávat a uzavřený prostor zmenšili.

Muzeum Kampa spravuje mimo jiné sbírku děl průkopníka abstraktního umění Františka Kupky (1871 až 1957), jednoho z nejvýznamnějších představitelů světového umění 20. století. Založila ho Meda Mládková.

Sovovy mlýny, kde sídlí Muzeum Kampa, byly v roce 2002 zasaženy stoletou vodou. Díky nasazení zaměstnanců muzea a pomáhajících dobrovolníků se je podařilo v krátké době otevřít veřejnosti.