V Táboře na Babiše pískaly desítky lidí, označil je za zoufalce i voliče koalice

Tábor - Desítky lidí dnes protestovaly v Táboře na mítinku poslance a bývalého premiéra Andreje Babiše (ANO) ke komunálním volbám. Policisté asi po deseti minutách vytvořili kolem Babišova obytného vozu půlkruh a oddělili tak příznivce a odpůrce, k čemuž Babiš hned na začátku policii vyzval. Na místě byl také antikonfliktní tým. Protestující pískali na píšťalky, troubili, zvonili zvonci. Babiš označil protestující za agresory, zoufalce a voliče pětikoalice. Babiš ve středu v Českém Krumlově a také v blízkém Frymburku čelil podle médií hlasitým protestům svých odpůrců, podobně jako v úterý v Třeboni.

Krajská policejní mluvčí Štěpánka Schwarzová ČTK řekla, že antokonflitní tým bývá nejen na mítincích, ale i na demonstracích proto, aby jako první "skupina" uklidňoval agresivní přítomné a komunikoval s nimi.

Babiš na adresu protestujících uvedl, že jde o voliče nynější vlády premiéra Petra Fialy (ODS) a stejné lidi, kteří napadli policii v Českém Krumlově. "Nám policie, která nás nebyla schopná ochránit, v Třeboni řekla, že máme jít pryč, protože na nás bude atentát," vrátil se pak bývalý premiér k úterní návštěvě Třeboně. Odpůrci tam podle něj jeho skupinu ohrožovali, házeli po nich předměty. "Bylo by dobré, kdyby šéfové těch pěti (vládnoucích stran) vyzvali svoje voliče, aby nebyli agresivní, aby nebili naše fanoušky, aby nechodili na naše mítinky," řekl dnes ČTK Babiš.

Mítink byl na táborském náměstí T. G. M., kde zněl od odpůrců pískot tak silný, že nebylo rozumět Babišovi ani bývalému ministrovi dopravy a průmyslu Karlu Havlíčkovi, přestože mluvili v první části mítinku do mikrofonu. Lidé skandovali slogany Hanba, StB, Do basy. Na transparentech byl třeba nápis "Babiš do lapáku", jeden muž měl tričko s nápisem "Nechci do holdingu".

Policie nejdřív situaci sledovala. "Hlavně si jich nevšímejte, přišli jen provokovat sem, jsou to voliči Pirstan ....A když dostanou faktury za elektřinu této vlády, tak se jim protáhne ksicht," říkal Babiš příznivcům o odpůrcích. Poté se Babiš obrátil na policisty, kteří podle něj byli na mítinku k ničemu. "Policie na to dohlíží, místo toho aby zakročila a oddělila tyhle agresory a zoufalce," řekl policistům. Ti potom vytvořili půlkruh a fanoušky a odpůrce tak oddělili.

Některé seniorky na Babiše čekaly už tři čtvrtě hodiny před začátkem. "Poslal nám rouškovný, pět tisíc, to nám teď nikdo nedá. Furt nad námi držel ochrannou ruku," říkala jedna ze tří seniorek, které v kavárně proti náměstí pily tureckou kávu. Babiš se před svým obytným vozem fotil s příznivci, mezi nimiž byly i děti. Rozdával své knihy nebo kšiltovky s nápisem Sorry jako. Mítink začal ve 14:35, trval zhruba hodinu, celou dobu zněl pískot i troubení. Fotograf z Babišova týmu měl špunty v uších.

"My máme normálně kampaň do komunálu. A v Krumlově napadl nějaký člověk i policistu a státní policie vůbec nezasáhla, neochránila nás. Budu se ptát ve Sněmovně pana (ministra vnitra Víta) Rakušana, na co máme tu policii, když není schopná ochránit občany. Útočí na lidi, kteří s námi sympatizují," řekl ČTK Babiš. Mluvčí policejního prezidia Ondřej Moravčík dnes ČTK řekl, že policie už vyslechla ženu, kterou na mítinku v Českém Krumlově zajistila. Vede s ní přestupkové řízení. Ženu bezprostředně po výslechu policisté pustili. Postup policistů vůči ženě, která proti Babišovi protestovala, prověří policejní úřad vnitřní kontroly. Úřadu to uložil policejní prezident Martin Vondrášek.

Policie tak reagovala na video webu Forum 24, na němž dva neuniformovaní policisté odvádějí v Krumlově do neoznačeného auta ženu. Policie uvedla, že žena policistu v civilu napadla. Ona sama řekla deníku Forum24, že udeřila muže, který do ní během akce strkal, aniž věděla, že jde o policistu v civilu.

Podle mluvčího policejního prezidia je běžné, že policie dohlíží na akcích, které vyhodnotí jako rizikové, bez ohledu na organizátora akce. "Setkání veřejnosti s Andrejem Babišem patří do té kategorie, protože tam občas k nějakým konfliktům dochází," zdůvodnil Moravčík, proč policie na mítinku v Českém Krumlově byla. "Z vlastní zkušenosti z různých shromáždění můžu říct, že neuniformovaní policisti běžně v davu jsou, i když jde o absolutně klidnou akci," doplnil.

Babiš jezdí za voliči po Česku, pořídil si k tomu obytný vůz. Odmítá, že jde o kampaň před prezidentskými volbami. Cesty podniká jako předseda hnutí ANO v souvislosti se senátními a komunálními volbami, řekl už dřív. Koncem června Babiš uvedl, že plánuje oznámit rozhodnutí ohledně své případné prezidentské kandidatury nejspíš 4. listopadu. Senátní a komunální volby se konají letos v září.