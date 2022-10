V Táboře bude pokračovat seriál SP cyklokrosařů, lákadlem je start Štybara

Tábor - V neděli se pojede v Táboře závod Světového poháru v cyklokrosu. Půjde o první akci v Evropě po dvou dílech v USA, jimiž seriál v říjnu začal. Startovat na jihu Čech budou takřka tři desítky českých závodníků, přičemž hlavním lákadlem je ohlášený návrat Zdeňka Štybara na trať areálu Komora. Právě na jihu Čech získal nynější silniční profesionál první ze tří titulů mistra světa v krosu v elitní kategorii.

Závod SP uspořádá Tábor poosmnácté. "Považujeme to za takový malý zázrak, že se nám daří už tak dlouho hostit světovou krosovou elitu. Letošní závod bereme zároveň jako generálku na 3. a 4. února 2024, kdy uspořádáme mistrovství světa. Letos bylo nesmírně náročné závod uspořádat a splnit všechny závazky, které z toho plynou. I proto si moc vážíme toho, že se závodu zúčastní Zdeněk Štybar," řekl předseda komise cyklokrosu Petr Balogh, který je zároveň ředitelem táborského závodu.

České barvy může napříč kategoriemi hájit až 27 reprezentantů, otazník visel v posledních dnech nad účastí Šimona Vaníčka, který bojoval s virózou. Pozornost ale bude upřena zejména na šestatřicetiletého Štybara.

"Zdeněk bude určitě nejdůležitější součástí toho týmu a diváci se na něho mohou těšit nejen jako na bývalého mistra světa, ale zároveň i jako na hvězdu silničního pelotonu. Startovat ale budeme ve všech kategoriích a jako pořadatelská země můžeme postavit i více jezdců. Toho využijeme mezi juniory, kde postavíme A-tým a B-tým," uvedl reprezentační trenér Petr Klouček.

"Startovat bude většina medailistů z letošního světového šampionátu a myslím, že pro diváky to bude pěkný sportovní zážitek. Zároveň věřím, že s dobrými výsledky českých závodníků," prohlásil Klouček.

A na koho spoléhá především? "Nejvíce asi na Vaška Ježka v kategorii juniorů, na juniorku Elišku Hanákovou, v ženách pojede určitě dobře Kristýna Zemanová, i když pojede jako třiadvacítkářka s elitní kategorií. Michael Boroš byl desátý v minulém závodě Světového poháru, tak doufejme, že se tomu přinejmenším přiblíží. Nevíme tak úplně, co čekat od Zdeňka Štybara. Je to profesionál a určitě tam nechá všechno, ale musíme vzít v potaz i to, že se připravoval na nedávné mistrovství světa na silnici, pak rychle přeskočil na gravely, to jsou všechno pět šest hodin dlouhé závody, zatímco tady se pojede hodinu v úplně jiné intenzitě," konstatoval Klouček.

Sám Štybar byl při odhadech pozic, o něž bude v neděli bojovat, spíše opatrný. A to i přesto, že v přípravě na závod SP byl během uplynulého víkendu ve slovenských Dohňanech první a druhý. Ve čtvrtek v belgickém Ardooie obsadil 16. místo.

"Velký výsledek nečekám. V Dohňanech jsem cítil, že jsem z toho dost vypadl, ale zase na druhou stranu v neděli už to bylo o kus lepší než v sobotu. Může se stát nějaký zázrak, ale moc tomu nevěřím. Pojedu každopádně hranu. Poslední dvě kola v Dohňanech to tak bylo a já zase zažil ten pocit, který jsem si v cyklokrosu vždycky užíval. To je alfa a omega cyklokrosu, že dokážete jít na hranu a třeba díky divákům v Táboře i za ni," řekl Štybar.

Nominace ČR na nedělní závod SP v Táboře:

Muži elite: Michael Boroš, Robert Hula, Jakub Říman, Zdeněk Štybar.

Muži do 23 let: Patrik Černý, Matyáš Fiala, Pavel Jindřich, Maximilian Kerl, Šimon Vaníček.

Junioři: Jakub Elbadri, Jan Faltýnek, David Friedel, František Hojka, Jan Janout, Václav Ježek, Jakub Kuba, Ondřej Novotný, Filip Samec, Pavel Šumpík.

Ženy elite a do 23 let: Kateřina Hladíková, Barbora Jeřábková, Tereza Vaníčková, Kristýna Zemanová.

Juniorky: Vanda Dlasková, Kateřina Douděrová, Eliška Hanáková, Karla Nováková.

Program SP v Táboře:

09:30 junioři,

10:30 juniorky,

12:00 muži do 23 let,

13:40 ženy elite,

15:10 muži elite.