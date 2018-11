Ilustrační foto - Na Lidickém náměstí v Ústí nad Labem byla 20. srpna 2018 instalována putovní výstava fotografií ke 100. výročí vzniku republiky nazvaná Okamžiky století. Snímky pořízené fotoreportéry Československé, respektive České tiskové kanceláře (ČTK) mapují nejen sto let samostatného státu, ale připomínají také století tiskové agentury, která vznikla současně s Československem 28. října 1918. Výstava bude v Ústí k vidění do 7. září 2018.

Ilustrační foto - Na Lidickém náměstí v Ústí nad Labem byla 20. srpna 2018 instalována putovní výstava fotografií ke 100. výročí vzniku republiky nazvaná Okamžiky století. Snímky pořízené fotoreportéry Československé, respektive České tiskové kanceláře (ČTK) mapují nejen sto let samostatného státu, ale připomínají také století tiskové agentury, která vznikla současně s Československem 28. října 1918. Výstava bude v Ústí k vidění do 7. září 2018. ČTK/Hájek Ondřej

Šumperk - V Šumperku se dnes otevřela putovní výstava fotografií reportérů ČTK s názvem Okamžiky století. Zachycuje zlomové okamžiky z dějin Československa a České republiky i každodenní život obyvatel země. Výstava má za sebou již osm zastávek. Její putování napříč celou republikou mělo již na konci října skončit, do Šumperka dorazila na vyžádání zástupců Střední školy železniční, technické a služeb. Ve venkovních prostorách před školou by měla být k vidění tři týdny.

"Výstavu jsem viděla v Brně a řekla jsem si tehdy, že to je přesně ono. Jde z větší části o známé fotografie, je to kvalitně zpracované a tím, že jsou snímky známé, domnívám se, že i naše žáky to přivede k poznání," řekla ČTK ředitelka školy Irena Jonová.

Výstava Okamžiky století se poprvé představila v dubnu v zahradě Valdštejnského paláce v Praze. Poté putovala do Brna, Hradce Králové, Ostravy, Plzně, Ústí nad Labem a Českých Budějovic. Poslední zastávkou měla být Praha, nakonec se ještě panelová výstava klíčových okamžiků republiky vydala na sever Olomouckého kraje. "Výstava měla skončit na pěší zóně Na Příkopě, ale na vyžádání této školy jsme ji ještě instalovali v Šumperku. Uvažuje se poté ještě o jedné zastávce v Praze," řekl ČTK spoluautor výstavy, šéfredaktor Databanky multimédií Petr Mlch.

Expozice fotografií reportérů ČTK je umístěna venku před hlavní budovou školy v ulici Generála Krátkého, podle ředitelky školy Ireny Jonové by měla být návštěva výstavy velká, na škole studuje zhruba 700 žáků a vedle sídlí základní škola. "Je to další střípek do naší vzdělávací mozaiky," doplnila ředitelka školy.

Snímky pořízené fotoreportéry Československé, respektive České tiskové kanceláře (ČTK) mapují nejen sto let samostatného státu, ale připomínají také století tiskové agentury, která vznikla současně s Československem 28. října 1918. Výstava je výsledkem 1,5 roku práce a příprav, kdy se tvůrci výstavy probírali rozsáhlým archivem a studovali archivní záznamy. Finální podoba výstavy zahrnuje 163 snímků umístěných na 30 panelech.

Fotoarchiv ČTK patří k nejstarším a nejobsáhlejším v Evropě, nabízí největší výběr českých fotografií. Ve fyzické podobě zahrnuje podle Mlcha asi sedm milionů políček na negativech, pozitivech, svitkových filmech, diapozitivech či skleněných deskách, dalších víc než sedm milionů snímků je digitálních.