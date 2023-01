V soutěži o nejkrásnější alej roku zvítězila Lipová alej na Uhlířském vrchu

Praha - Alejí roku 2022 je Lipová alej na Uhlířském vrchu v Bruntále v Moravskoslezském kraji. Zvítězila ve dvanáctém ročníku ankety o nejkrásnější alej roku, kterou pořádá sdružení Arnika. Výsledky oznámila herečka a patronka soutěže Petra Vojtková. Pro stromořadí hlasovalo 1041 lidí. Smyslem soutěže je prohloubit zájem lidí o stav veřejné zeleně. Letos soutěžilo 92 stromořadí. Nominovaných bylo původně 93, jedna alej byla ale mezitím vykácena.

Lipovou alej na Uhlířském vrchu tvoří 262 stromů ve čtyřech řadách. Podle organizátorů soutěže bylo stromořadí vysázeno v 18. století, a to do půdy vyhaslé sopky. Uhlířský vrch totiž patří k jedné z nejmladších vyhaslých sopek v České republice. Na jaře plánuje sdružení Arnika uspořádat Alejovou slavnost a umístit zde pamětní ceduli.

"Pokud vím, je to první alej v soutěži, která vévodí sopce. V průběhu celé soutěže jsem sledovala, jak bruntálští nadšeně sbírali hlasy a teď je vidět, že jejich zanícení stálo za to," uvedla koordinátorka soutěže Denisa Hronová v tiskové zprávě.

Druhé místo obsadila Maloměřická lipová alej na bývalém hřbitově v Jihomoravském kraji. Maloměřický hřbitov podle Arniky zanikl v roce 1963. Jeho původní litinový kříž je dnes umístěn uprostřed aleje tvořené 40 lipami malolistými.

Na třetím místě se umístila Javorová alej ke kapli důlního neštěstí v roce 1894, jež připomíná největší důlní neštěstí v ostravsko-karvinském regionu, kdy zemřelo 235 horníků, dozorců a záchranářů. Alej se nachází poblíž kostela sv. Petra z Alkantary v Karviné-Dolech, kterému se přezdívá šikmý kostel.

Hlasování do ankety skončilo 11. ledna sečtením 7391 hlasů. Autor vítězné nominace podle organizátorů získá let balónem. "Chtěla bych poděkovat především všem, kteří poslali svoje nádherné fotografie do naší ankety, protože naše fotosoutěž se koná každý rok a je čím dál oblíbenější," sdělila Vojtková.

Organizátoři chtějí prostřednictvím soutěže přitáhnout pozornost ke stromořadím, která obohacují krajinu. Lidem podle Arniky prospívají mimo jiné tím, že blokují hluk ze silnice nebo omezují odnos zeminy z polí. Řidičům zároveň usnadňují orientaci při nízké viditelnosti. Organizátoři také zdůrazňují, že ochrana stromů je důležitá pro přírodní rozmanitost, například i pro živočichy, kteří ve stromech žijí.

V minulém roce zvítězila lipová Klokotská alej v Táboře, která je součástí křížové cesty. Alej porazila dalších 92 nominovaných stromořadí, získala 999 hlasů. Tvoří ji 94 lip malolistých a tři olše lepkavé. Největší počet hlasů v historii ankety obdržela v roce 2018 Alej přátelství u jezera Medard v Karlovarském kraji, podpořilo ji 1635 lidí.