Znojmo - Titul šampiona v soutěži Král vín získalo letos vinařství Jan Plaček z Moravských Bránic na Brněnsku. Poprvé se stalo, že titul získalo červené víno, vítězem se stalo Rulandské modré 2015 pozdní sběr. Držitelem titulu nejlepší kolekce je opět Vinařství Volařík z Mikulova, uvedl dnes v tiskové zprávě organizátor soutěže Branko Černý. Letos 175 moravských a českých vinařů přihlásilo do soutěže 1260 vzorků, porota je hodnotila týden. Ocenění se předávala ve Znojmě.

Vítězné víno mělo navíc rekordní bodový zisk v historii soutěže. "Barva je sytě cihlová s rubínovými odlesky, vůně velmi bohatá, sofistikovaná, zralá. Chuť je hladká až sametová, komplexní s jemným dotykem ovoce, kůže a třísla, nekonečně dlouhý čistý závěr," charakterizoval vítězné víno Černý.

Letos byla poprvé otevřena kategorie velkých vín, což je společná kategorie pro bílá vína ročníku 2016 a starší a červená vína ročníku 2015 a starší s obsahem zbytkového cukru do čtyř gramů na litr. "Touto kategorií nechceme říct, že by ostatní vína byla malá, ale chtěli jsme umožnit účast vínům, která jsou vinařem stavěna na dlouhý čas, vína do archivu či ke zvláštním příležitostem," vysvětlil Černý. Vítězem se stalo Vinařství Štěpán Maňák s Rulandským modrým 2015 výběr z hroznů.

Lidé mohou všechna oceněná vína, kategorií je 11, ochutnat. "S nejlepšími 300 víny objedeme celou republiku. Královský košt je možné navštívit v Praze, Brně, Ostravě, Českých Budějovicích, Plzni, Hradci Králové, Ústí nad Labem, Liberci či Hustopečích," řekl Černý. Uskuteční se také Turné Krále vín, což je řízená degustace nejlepších 15 vín soutěže, kterou řídí Černý osobně.

Soutěž existuje od roku 2007 a hlásí se do ní jak velké podniky, tak malí vinaři.

Organizátoři jiné soutěže ve čtvrtek ČTK oznámili, že letošní titul Vinař roku ČR získalo Vinařství Volařík z Mikulova. Na druhém místě skončil Znovín Znojmo, na třetím Zámecké vinařství Bzenec. Mikulovské vinařství získalo titul již potřetí. Vítěze vybrala po zhodnocení 543 vzorků přihlášených do soutěže odborná porota složená ze světových degustátorů. Loni v soutěži zvítězilo Vinařství Spielberg.

V ČR se předává více ocenění, například Svaz vinařů každoročně vyhlašuje soutěž Vinařství roku, kde loni zvítězilo VÍNO J. STÁVEK.