V soutěži inspirativních pedagogů zvítězil učitel dějepisu z Frýdku-Místku

Praha - Dvě ženy a jeden muž dnes v Praze převzali cenu pro inspirativní učitele základních a středních škol s názvem Global Teacher Prize Czech Republic. Šestý ročník ankety pořádala organizace EDUin. První místo vyhrál Roman Göttlicher, učitel dějepisu a občanské nauky ze Střední průmyslové školy, obchodní akademie a jazykové školy ve Frýdku-Místku. Druhou příčku obsadila učitelka matematiky ze základní školy na Janáčkově náměstí v Krnově Markéta Mylková. Třetí je Tereza Vítková, která v pražské ZŠ Trojská vzdělává školáky na prvním stupni. Porotci letos vítěze soutěže vybírali z 11 finalistů.

Fotogalerie

Organizátoři soutěže se inspirovali mezinárodní cenou Global Teacher Prize a v roce 2017 si EDUin poprvé vyzkoušel uspořádat v Česku národní variantu této ankety. Cílem ocenění je podle zástupců organizace podpořit kvalitní pedagogy, zvýšit prestiž učitelského povolání a na základě příběhu výherců a dalších inspirativních učitelů ukazovat veřejnosti možnou cestu k proměnám českého vzdělávání.

U vítěze letošního ročníku soutěže Göttlichera porotci ocenili, že dokáže pro dějepis a společenské vědy své žáky nadchnout. Učivo umí školákům přizpůsobit a do výuky přináší témata, která je oslovují a jsou současná. Zároveň ukazuje žákům smysl učení – proč by se měli dané věci učit, co jim tyto znalosti a dovednosti mohou přinést do života, uvedl předseda čtrnáctičlenné poroty Lumír Al-Dabagh.

Göttlicher ve svých hodinách, v nichž podle porotců dokáže oslovit i ty, kterým historie a společenskovědní nauky nejsou blízké, využívá s pomocí moderních technologií postupy tzv. činnostní výuky. Působí mimo jiné jako koordinátor projektu Dějepis+, jehož cílem je proměna výuky dějepisu. Vedle výuky středoškoláků působí rovněž jako výchovný poradce a dále se vzdělává v psychoterapii a poradenství.

"Myslím si, že škola je místem, kde se učí jak žáci, tak učitelé. A učitelé by se měli stále vzdělávat, hledat zpětnou vazbu, růst. Věřím, že pro práci učitele je důležitá obeznámenost s kvalitní odbornou literaturou. A že naprosto zásadní je vybudování vztahu založeného na vzájemné důvěře a respektu," řekl oceněný pedagog.

Soutěže o Global Teacher Prize se mohou zúčastnit všichni pedagogové působící na základních a středních škol v Česku. Učitele, kteří se do soutěže přihlásí, hodnotí nezávislá odborná porota na základě předem daných kritérií. Patří mezi ně podpora žáků, inovativní výuka a podpora ostatních učitelů. Porotci finalisty navštíví v místech jejich působiště a hodnotí mimo jiné jejich práci v praxi a přístup k žákům a k výuce.

Pro nejlepší pedagogy v Česku existují i jiná ocenění. Mezi nejznámější patří anketa o nejoblíbenějšího učitele Zlatý Ámos. Letos třicátý ročník soutěže vyhrála češtinářka Daniela Krátká z České lesnické akademie Trutnov.