V současnosti může podpořit chod ekonomiky podle Rusnoka jen vláda

Praha - V současné situaci není nikdo jiný než vláda, kdo může alespoň částečně podpořit chod ekonomiky, pokud dojde v některých firmách nebo oblastech ekonomiky ke kolapsu. České televizi to dnes řekl guvernér České národní banky Jiří Rusnok. Dodal, že dnes již nikdo nepochybuje o poklesu ekonomiky v letošním roce. Za nynější situace ale není možné podle guvernéra říci, jak velký ten pokles bude.

Rusnok uvedl, že vývoj ekonomiky sleduje ČNB denně a zopakoval, že na měnovém zasedání ve čtvrtek 26. března může centrální banka pokračovat ve snižování úrokových sazeb. Ty v pondělí nečekaně na mimořádném zasedání snížila o půl procentního bodu. Podle Rusnoka snížení sazeb bylo spíše signálem, který cílí do budoucna. Obecně opatření v měnové politice totiž cílí na situaci, kterou centrální banka očekává za jeden až jeden a půl roku.

"Uvidíme, jakému scénáři se situace za deset dnů bude podobat. Je v tom hodně nejistoty a musíme používat i nějakou intuici. Dnes spíše sbíráme nahodilá data, třeba dnes oznámené zastavení provozů v automobilkách," uvedl Rusnok.

K situaci vlády guvernér řekl, že ČR je v souvislosti s možným zadlužením v komfortní situaci. "Zadlužení vyvolané tímto šokem je naprosto ospravedlnitelné a nevěřím, že by nás za to někdo popotahoval," uvedl. Procedury a pravidla ohledně dluhu jsou podle něj v rámci EU již jen na papíře. "Mnoho zemí je na tom mnohem hůř. Bude to o domácí politické odvaze a rozumu," dodal.

Ekonomové oslovení ČTK dnes uvedli, že schodek státního rozpočtu v letošním roce může překonat 100 miliard korun. Naplánovaný deficit 40 miliard je již v současné situaci neudržitelný a není ani podle některých analytiků třeba jej udržet. Spíše je po pondělím snížení úrokových sazeb ČNB třeba, aby na pomoc ekonomice a firmám přispěchal i stát se svoji rozpočtovou politikou.

Například podle hlavního ekonoma ING Jakuba Seidlera schodek přes 100 miliard korun sám o sobě není v dané situaci katastrofální. Česká ekonomika má totiž nízké zadlužení. "A i s letošním deficitem v řádu několik procent HDP zůstane zadlužení v porovnání s ostatními zeměmi EU nízké. ČR tak nebude mít problém si na finančním trhu půjčit potřebné prostředky," dodal.