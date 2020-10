V Söldenu startuje sjezdařská sezona bez fanoušků

Sölden (Rakousko)/Praha - Uplynulou sezonu sjezdaři kvůli koronaviru ukončili předčasně a tu nadcházející výrazně ovlivní opatření proti šíření nemoci covid-19. Už tradiční zahajovací obří slalomy se na ledovci v rakouském Söldenu o víkendu konají o týden dříve než jindy, aby se předešlo kontaktu s fanoušky.

Přítomnost diváků na závodech bude v zimě nejspíše výjimečná. Například Švýcarsko dnes oznámilo, že se závody včetně slavného Wengenu pojedou bez fanoušků. Organizátoři mistrovství světa v italské Cortině d’Ampezzo, které je v plánu od 8. do 21. února, zatím alespoň s omezenou přítomností diváků počítají.

Kvůli koronaviru se letos nepojedou tradiční rychlostní závody Světového poháru v v USA a Kanadě. Ester Ledecká tak na přelomu listopadu a prosince přijde o start v Lake Louise, kde v minulém roce slavila ve sjezdu premiérový triumf v seriálu.

Podle doplněných pravidel budou závody považovány za SP, pokud se jich zúčastní sjezdaři minimálně ze sedmi z nejlepších deseti států Poháru národů.

Sjezdaři doufají, že se podobně jako tenisté uzavřou do bubliny, do které se může jen s negativním testem, a závody by pak nemělo nic ohrozit. "Samozřejmě, riziko je tu vždy a nejde nic totálně zaručit. Záleží na odpovědnosti každého," uvedl ředitel závodů Mezinárodní lyžařské federace (FIS) Markus Waldner.

Na startu v Söldenu budou dva čeští reprezentanti. Ledecká, která pojede závod v obřím slalomu po více než dvou a půl letech, a Kryštof Krýzl.

Olympijská vítězka v superobřím slalomu Ledecká jela obří slalom naposledy na mistrovství Švýcarska v dubnu 2018. Ve Světovém poháru absolvovala tuto disciplínu v Söldenu před třemi lety. "Startovní číslo bude mít slušné, natrénováno má. Postup do druhého kola bych hodnotil jako velký úspěch," řekl trenér Tomáš Bank v tiskové zprávě.

V tomto týdnu měla čtyřiadvacetiletá lyžařka a snowboardistka díky projektu jednoho z svých sponzorů možnost trénovat s mužskými hvězdami a favority söldenského prologu - Francouzem Alexisem Pinturaultem a Norem Henrikem Kristoffersenem.

Ledecká má za sebou nejlepší sezonu v SP. Skončila druhá v hodnocení sjezdu a celkově desátá. "Minulá sezona dopadla fantasticky a doufám, že se v té nové zase o kousek posunu," uvedla.

Při neúčasti Američanky Mikaely Shiffrinové, která léčí záda, je favoritkou v úvodu sezony Slovenka Petra Vlhová. "Cíle jsou stejné jako každý rok: podávat co nejlepší výkony, cítit se dobře na lyžích a vítězit," řekla slovenským médiím.

Krýzl se pokusí projít do 2. kola, což se mu v SP povedlo naposledy v březnu 2017. "Cílem je se o to porvat," řekl. V létě se nevyhnul nákaze koronavirem. "Přípravu to výrazně neovlivnilo, ale příjemné to nebylo. Bolelo mě celé tělo, měl jsem horečky, ztrátu čichu a chuti. Fakt mi bylo zle," popsal čtyřiatřicetiletý Krýzl.

Favority v Söldenu jsou Pinturault a Kristoffersen. Velký glóbus obhajují Nor Aleksander Aamodt Kilde a Italka Federica Brignoneová.

V kalendáři SP je 39 závodů můžu a 35 žen, ale jejich počet může vedle počasí ovlivnit i koronavirus. Finále má být v březnu v Lenzerheide.