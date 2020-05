V Sokolově vedení města odstranilo při pietním aktu vlajku USA

Sokolov - Vedení města Sokolov odstranilo při pietním aktu k uctění památky sovětských zajatců z roku 1945 vlajku USA. A to přesto, že to byli právě američtí vojáci, kteří město i zajatecký tábor osvobodili. Starostka Sokolova Renata Oulehlová (ANO) připustila, že šlo o chybu, ale nebyl v tom prý zlý úmysl, řekla ČTK.

Na přístup vedení radnice, kterou tvoří koalice ANO, ČSSD a ODS, upozornil senátor Miroslav Balatka (STAN), který ve čtvrtek 7. května položil o památníku sovětských zajatců v Heyrovského ulici také květiny. Tehdy tam byly ještě všechny tři vlajky, česká, ruská a americká.

"O hodinu později, před pietním aktem vedení města Sokolova byla americká vlajka ze stojanu odstraněna. Byla pryč po celou dobu jejich pietního aktu. Po jeho skončení tam byla opět navrácena. Nerozumím tomu. Vůbec. Nerozumím důvodu, proč se ještě 31 let od revoluce v našem městě odstraňuje americká vlajka. Vlajka armády, která osvobodila naše město včetně tábora, kde mrtvé zajatce nalezli a postarala se o jejich důstojné pohřbení," upozornil Balatka.

"Byli jsme na všech pietních místech a když jsme přicházeli k památníku sovětským obětem lágru, tak jsme si svorně řekli, že v tu chvíli, kdy budeme uctívat, tak uctíme ty lidi, kteří jsou v tom masovém hrobě. Na tu krátkou chvíli tam ta vlajka nebyla a pak jsme ji hned vrátili. Byla to hloupost nebo nerozum, ale vyšlo to z nás všech a nebyl to akt neúcty," řekla dnes ČTK Oulehlová.

To, že na místě zůstala česká vlajka, vysvětlila Oulehlová tím, že tábor byl na českém území. Paradoxně na oficiálních stránkách města Sokolov je rozsáhlý článek historika Vladimíra Bružeňáka, který popisuje, jak americká armáda osvobozovala Sokolov. "Kapitán Kimball Richmond o den později (8. května 1945) nařídil několika místním, aby vlastníma rukama mrtvé sovětské zajatce oblékli, naložili na vůz a vezli přes celé město na hřbitov, kde je měli pohřbít," popisuje okolnosti nalezení tábora Bružeňák.

Ani sokolovští zastupitelé postupu vedení města nerozumí. "Nepochopila jsem především důvod odebrání a zejména následné vrácení americké vlajky. Předešlé roky bez problémů visely všechny tři zástavy," komentovala to opoziční zastupitelka za Piráty Tereza Zykánová. Zastupitel Jaromír Dvořák (Radnice středu) na facebooku jen podotknul: "Stačilo se bez kopání omluvit."

Na odstranění vlajky osvoboditelů města reagovala na sociálních sítích řada lidí. "Je mi stydno. Američané osvobodili Sokolov, s úctou a pietou pohřbili sovětské zajatce a jedna paní starostka nechá odstranit jejich vlajku z pietního místa, protože tam se uctívají pouze sovětští vojáci, kteří Sokolov ani neosvobodili," napsal například Patrik Toman. Někteří ale zase polemizovali nad rolí americké armády při osvobozování Evropy.

Oulehlová dnes ČTK řekla, že zvažuje vydat oficiální reakci na celou kauzu, která vyvolala na sociálních sítích velkou vlnu diskuzí. "My jsme z toho překvapení, co se z toho nakonec stalo. A s velkým smutkem sleduji, co se letos kolem konce druhé světové války děje," dodala Oulehlová.