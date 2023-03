V sobotu začne finále první ligy, Vsetín se Zlínem čeká boj o místo v baráži

Vsetín - Dvěma zápasy ve Vsetíně začne v sobotu a v neděli finále play off první hokejové ligy, v němž domácí vyzvou ve valašském derby Zlín. Vítěz série hrané na čtyři vítězství bude mít následně možnost utkat se v baráži s Kladnem o účast v příštím ročníku extraligy. O šampionovi druhé nejvyšší soutěže bude jasno nejdříve ve čtvrtek 6. dubna a nejpozději ve středu 12. dubna.

Vsetín je nejblíže návratu mezi elitu stejně jako loni, kdy prohrál ve finále s Duklou Jihlava 2:4. Ta následně podlehla Kladnu, které muselo do baráže jako předposlední 14. tým extraligy.

Šestinásobný český mistr z let 1995 až 1999 a z roku 2001, byl z extraligy vyloučen v roce 2007 za neplnění podmínek pro účast kvůli dluhům. Po obnovení klubu začal hrát o dva roky později ve druhé lize a od roku 2017 působí v první lize.

Zlín loni sestoupil z extraligy po 42 letech. Šampion z let 2004 a 2014 skončil na poslední 15. pozici nejvyšší soutěže, která se redukovala zpět na 14 účastníků. Teď se valašské derby, které pamatuje i finálové série z extraligy v letech 1995 a 1999, odehrají před vyprodanými stadiony o patro níže.

"Bude to vygradované derby. Vzájemné zápasy mají historii, jako dítě jsem se na ně chodil dívat. Myslím si, že celý náš region bude žít hokejem. Chci si to užít, atmosféru, fanoušky, zápasy. Je to vyvrcholení sezony. Ač měl Zlín ze začátku problémy, dostal se do finále a teď bude stát proti nám. My chceme být těmi, kteří se po konci série budou radovat," řekl klubovému webu obránce Vsetína Ondřej Němec.

Osmatřicetiletý mistr světa z roku 2010 z Německa se do mateřského Vsetína vrátil po minulé sezoně strávené právě ve Zlíně a trojnásobný extraligový šampion (2009 s Karlovými Vary a 2017 a 2018 s Kometou Brno) se tam chystá uzavřít úspěšnou kariéru.

"Když jsem se domluvil se Vsetínem na angažmá, představoval jsem si, že finále se Zlínem by mohla být třešnička na dortu. Těším se na neskutečnou atmosféru, která Na Lapači bude. Nedovedu si to ani představit. Bude to neskutečný závěr mé kariéry. Tohle byl můj sen, který se splnil. Takto jsem si to v duchu nalajnoval a vyšlo to. Jsem z toho nadšený a myslím si, že půjde o svátek pro celé Valašsko," doplnil Němec.

Vsetín skončil v základní části druhý, přestože v říjnu prohrál sedm z osmi zápasů a na lavičce skončili hlavní trenér Roman Stantien a jeho asistent Jan Srdínko. Nahradili je Jiří Weintritt a Radim Kucharczyk. Ve čtvrtfinále porazil Vsetín v repríze finále Jihlavu 3:0 na zápasy a v semifinále zdolal Prostějov 4:2.

Zlín byl po sestupu ještě ve větších potížích dokonce ještě po třetí čtvrtině byl na 11. místě, tedy mimo pozice pro play off. Už na začátku prosince u Beranů skončili hlavní trenér Rostislav Vlach s asistentem Jurajem Juríkem a tým převzal Miloš Říha mladší, jehož asistenty jsou Oldřich Horák a Zdeněk Sedlák starší.

V posledním kole základní části se Zlín posunul na 6. pozici a zamířil rovnou do čtvrtfinále, kde zdolal Porubu 3:1 na utkání a v semifinále vyřadil vítěze základní části Třebíč 4:1 na utkání. "Jsem nadšený, když si vezmu, jak jsme na tom byli před dvěma třemi měsíci. Byli jsme i předposlední, teď je to úžasné. Postoupili jsme do finále a jsem rád, že jdeme pořád za cílem, který jsme si stanovili," řekl pro klubový web gólman Daniel Huf.

"Já jsem v tým věřil, že se zvedneme. Nebylo to od nás optimální, někdy se to tak seběhne, že to odnesou trenéři. Přišel Miloš, ten nám pomohl a dal nám nějaké sebevědomí. Furt z toho čerpáme a je to zatím taková pohádka," uvedl útočník Denis Kindl.

Pro vítěze první ligy začne boj o extraligu v baráži v neděli 16. dubna na ledě Kladna.