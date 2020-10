V sobotu začne časovkou Giro, na startu bude i Černý

Monreale (Itálie) - Jen dva týdny po skončení Tour de France, jež se v neobvyklé sezoně poznamenané koronavirovou krizí uskutečnila netradičně jako první z cyklistické trojkoruny Grand Tours, odstartuje v sobotu v Monreale úvodní časovkou Giro d'Italia. Na startu 103. ročníku bude jediný český zástupce Josef Černý v barvách stáje CCC.

Giro se mělo původně jet od 9. do 31. května se slavnostním startem v Budapešti. Už v březnu bylo ale zřejmé, že všechno bude jinak. Pozdní říjnový termín se začátkem necelý týden po skončení světového šampionátu v Imole navíc koliduje s Vueltou. Závěrečný závod Grand Tours odstartuje 20. října. Dva ze tří největších etapových podniků se termínově překrývají poprvé po 34 letech.

Organizátoři ale i přes mimořádně zhuštěný program sezony uhájili závod v plném rozsahu. Giro zahrnuje 21 etap ve 23 dnech a jeho vítěz bude znám 25. října. Než dorazí peloton do cíle v Miláně, čeká ho tři a půl tisíce kilometrů. Na programu je šest horských etap, sedm kopcovitých, pět rovinatých a tři individuální časovky. Mimo Itálii se pojede jen ve 20. etapě při průjezdu průsmykem Col d'Izoard.

Právě v soubojích s chronometrem by si mohl hodně pomoci sedmadvacetiletý Černý, který je díky měsíc a půl starému triumfu v Mladé Boleslavi úřadujícím českým šampionem v časovce. Věří, že své kvality prokáže i na Giru. "Mohlo by to být velké plus, jen uvidím, jaké budu mít nohy," řekl Černý před pár dny v rozhovoru pro server iDNES.cz.

Jeho stáj CCC patří mezi ty, které krize spojená s šířením nemoci covid-19 velmi těžce zasáhla. Hlavní sponzor již s velkým předstihem avizoval odchod ze scény, a i když se vedení týmu snažilo o zázrak, konec už se zdá být zcela neodvratný. Generální manažer Jim Ochowicz tento týden dokonce již oznámil prodej worldtourové licence belgickému druhodiviznímu týmu Circus-Wanty Gobert.

I proto pojedou jezdci týmu CCC v příštích třech týdnech ze všeho nejvíc každý za svoje jméno. "Myslím, že to bude volnější. Tým je bez nějaké viditelné budoucnosti, takže se spíš každý bude chtít ukázat, aby měl větší šanci na smlouvu jinde," odtušil Černý, jehož čeká druhý závod Grand Tour v kariéře. Loni jel právě Giro a skončil na 115. místě.

"Pokud budete mít nohy, můžete se snažit zajet dobrý výsledek a říci si tím o lepší kontrakt. Nemyslím si, že by na nás chtěli, abychom pracovali na někoho, kdo by třeba ani neměl kdovíjakou formu. Domnívám se, že sportovní ředitelé současnou situaci asi chápou," prohlásil Černý.

Favority na celkový triumf je ale třeba hledat jinde. Tím největším je zkušený Brit Geraint Thomas. Čtyřiatřicetiletý jezdec stáje Ineos okusí Giro počtvrté v kariéře. Místo interního boje s Chrisem Froomem a Eganem Bernalem o pozici týmového lídra na "Staré dámě", kterou v roce 2018 vyhrál a loni byl druhý, mohl Thomas ladit formu. Že by nemusela být špatná, naznačilo i čtvrté místo v časovce na MS.

Dalšími kandidáty na umístění na čelních pozicích budou domácí Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo), vítěz z let 2013 a 2016, jenž za posledních šest účastí na Giru skončil pokaždé na pódiu, Dán Jakob Fuglsang (Astana) či Nizozemec Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma). Protože tým Ineos vsadil na Thomase, nebyl nominován obhájce prvenství Ekvádorec Richard Carapaz.

Cyklisty čeká další díl života v "bublině" podle striktního protokolu kvůli přetrvávajícímu celosvětovému boji s koronavirem. Přestože Itálie je na tom v současnosti v tomto ohledu relativně dobře, čeká závodníky opět kontrolní testování a fanoušci budou žádáni o používání roušek.

Program 103. ročníku závodu Giro d'Italia: 3. října - 1. etapa: Monreale - Palermo, časovka jednotlivců 15,1 km, 4. října - 2. etapa: Alcamo - Agrigento, 149 km, 5. října - 3. etapa: Enna - Etna, 150 km, 6. října - 4. etapa: Catania - Villafranca Tirrena, 140 km, 7. října - 5. etapa: Mileto - Camigliatello Silano, 225 km, 8. října - 6. etapa: Castrovillari - Matera, 188 km, 9. října - 7. etapa: Matera - Brindisi, 143 km, 10. října - 8. etapa: Giovinazzo - Vieste, 200 km, 11. října - 9. etapa: San Salvo - Roccaraso, 207 km, 12. října - volný den, 13. října - 10. etapa: Lanciano - Tortoreto, 177 km, 14. října - 11. etapa: Porto Sant'Elpidio - Rimini, 182 km, 15. října - 12. etapa: Cesenatico - Cesenatico, 204 km, 16. října - 13. etapa: Cervia - Monselice, 192 km, 17. října - 14. etapa: Conegliano - Valdobbiadene, časovka jednotlivců 34,1 km, 18. října - 15. etapa: Base Aerea Rivolto - Piancavallo, 185 km, 19. října - volný den, 20. října - 16. etapa: Udine - San Daniele del Friuli, 229 km, 21. října - 17. etapa: Bassano del Grappa - Madonna di Campiglio, 203 km, 22. října - 18. etapa: Pinzolo - Laghi di Cancano, 207 km, 23. října - 19. etapa: Morbegno - Asti, 253 km, 24. října - 20. etapa: Alba - Sestriere, 198 km, 25. října - 21. etapa: Cernusco sul Naviglio - Milano, časovka jednotlivců 15,7 km. Celkem: 3496,9 km.