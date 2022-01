V sobotu přibylo přes 18.000 případů, nejvíc za víkendový den

Praha - V sobotu přibylo v Česku 18.334 nových potvrzených případů nemoci covid-19, to je s přehledem nejvyšší víkendový přírůstek od začátku epidemie. U dalších 2235 lidí testy prokázaly koronavirus opakovaně. Stejně jako v minulých dnech se v mezitýdenním srovnání počty nových případů takřka zdvojnásobily. Navzdory rekordně vysokým přírůstkům nakažených počet pacientů s covidem v nemocnicích dál klesá, v sobotu jich podle údajů ministerstva zdravotnictví bylo 1486.

V sobotu přibylo v Česku 18.334 nových potvrzených případů nemoci covid-19, to je nejvyšší víkendový přírůstek od začátku epidemie. U dalších 2235 lidí testy prokázaly koronavirus opakovaně. Stejně jako v minulých dnech se v mezitýdenním srovnání počty nových případů zhruba zdvojnásobily, a to kvůli šíření nakažlivější varianty omikron. Navzdory rekordně vysokým přírůstkům nakažených počet pacientů s covidem v nemocnicích dál klesá, v sobotu jich podle údajů ministerstva zdravotnictví bylo 1486.

Dosud nejvyšší počet nakažených o volném dni laboratoře nahlásily v sobotu 20. listopadu loňského roku, kdy odhalily 14.414 pozitivních testů. O víkendech a svátcích se méně testuje, bývá proto i méně potvrzených případů nemoci než ve všední dny.

Na nové maximum se dostala celostátní týdenní incidence, která k dnešku činí 1438 případů nákazy na 100.000 obyvatel za uplynulých sedm dní. Oproti předchozímu dni stoupla o 84, roste ve všech krajích. Nejvíc se koronavirus dál šíří v Praze a okolních okresech. Incidence v hlavním městě momentálně činí 2463, což je nejvyšší číslo z krajů od vypuknutí epidemie. Nejméně potvrzených nových nákaz za sedm dnů na 100.000 obyvatel zůstává na Vysočině a v Moravskoslezském kraji, kde mají incidenční číslo pod 900. Reprodukční číslo se před víkendem přiblížilo hodnotě dvě. To znamená, že jeden pozitivně testovaný člověk nakazí v průměru další dva lidi.

Hospitalizovaných navzdory vysokým počtům nakažených naopak od začátku prosince setrvale ubývá. Ještě na začátku prosince bylo v nemocnicích přes 7000 lidí s covidem-19 a víc než 1000 z nich ve vážném stavu. Nyní je jich skoro pětkrát méně. Nemocnice uplynulý den ohlásily 1486 pacientů s covidem, z toho 202 z nich bylo v těžkém stavu. Oproti minulé sobotě hospitalizovaných ubylo o 177 a počet lidí hospitalizovaných s těžkým průběhem covidu se snížil o téměř 120. Odborníci čekají, že v nadcházejících dnech začne lidí s koronavirem, kteří skončí v nemocnicích i na jednotkách intenzivní péče, zase přibývat.

Epidemie v posledních dnech skokově roste v důsledku šíření varianty omikron, která podle odborníků mnohem pravděpodobněji proráží postinfekční imunitu. Narůstá proto také počet opakovaných nákaz. Ministerstvo je eviduje odděleně od nových nákaz, v sobotu mělo opakované pozitivní testy 2235 lidí, celkově takových případů registruje 57.388. Za celou dobu epidemie v Česku od začátku března 2020 laboratoře odhalily přes 2,75 milionu případů nákazy, s prokázaným koronavirem zemřelo 37.034 lidí.

Laboratoře v posledních dnech provádějí více testů, mimo jiné kvůli zavedení povinného testování zaměstnanců a živnostníků dvakrát týdně. Antigenní samotesty se ale do statistiky nezapočítávají, jen profesionální testy z odběrných míst. V sobotu laboratoře zpracovaly přes 75.000 PCR a necelých 6500 antigenních testů. Oproti minulému týdnu bylo testů dohromady asi o 14.000 víc. Pozitivita testů je dál vysoká a roste. U takzvané diagnostické indikace, kdy jsou už testováni lidé vykazující příznaky, dosáhla uplynulý den 39 procent, u nejčastějších preventivních testů to bylo přes 17 procent. Podíl prokázaných nákaz u epidemiologické indikace, kdy se testuje například po rizikovém kontaktu s nakaženým, činil uplynulý den asi 22 procent. Svědčí to o značné virové náloži ve společnosti.

Těžkým průběhům covidu, hospitalizacím a úmrtím má bránit očkování, jeho tempo ale v poslední době klesá. V sobotu si pro vakcínu proti covidu přišlo 10.420 lidí, skoro všichni dostali injekci s posilující dávkou, před týdnem vykázali zdravotníci dvakrát víc podaných dávek. Dokončené očkování má v zemi víc než 6,75 milionu lidí, vakcínu mohou dostat všichni od pěti let. Politici a odborníci zdůrazňují kvůli šíření omikronu význam posilující dávky, registrace na ni v pondělí začne i pro děti od 12 let. Zatím se přeočkovalo přes 3,5 milionu zájemců. Platnost očkovacích certifikátů se od 1. února zkrátí bez posilovací dávky na devět měsíců. Záměr minulé vlády zavést od března povinnou vakcinaci pro lidi nad 60 let a některé profesi ale nynější kabinet zrušil.

Tento týden byl co do počtu potvrzených nákaz rekordní: v úterý přibylo 28.493 případů, zatím nejvíc od vypuknutí epidemie v ČR. Počet infekcí přesáhl každý pracovní den s výjimkou pondělí 25.000, další tisícovky lidí se nakazily opakovaně. Ve skutečnosti je podle odborníků nakažených v populaci odhadem dvakrát až třikrát víc, než zachytí testy. Aktuálně se s covidem podle oficiálních statistik potýká skoro 220.000 obyvatel země, kteří jsou v izolaci, jejich blízké kontakty musejí do karantény.

Počty potvrzených případů covidu-19 v krajích za posledních sedm dní v přepočtu na 100.000 lidí:

Kraj Potvrzených případů za posledních sedm dní na 100.000 obyvatel Praha 2463 Středočeský 1934 Ústecký 1480 Zlínský 1381 Královéhradecký 1325 Pardubický 1291 Karlovarský 1272 Liberecký 1258 Plzeňský 1252 Jihomoravský 1161 Jihočeský 1116 Olomoucký 1100 Moravskoslezský 892 Vysočina 873 ČR 1438

Zdroj: ministerstvo zdravotnictví