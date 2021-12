V sobotu přibylo 1086 případů covidu, o Vánocích se ale málo testuje

Praha - V sobotu, na Boží hod vánoční, přibylo v Česku 1086 případů covidu. Je to pětkrát méně než před týdnem a nejméně od poloviny října, o vánočních svátcích se ale málo testuje. Uplynulý den laboratoře zpracovaly jen přes 15.000 vzorků, v mezitýdenním srovnání je to zhruba čtyřikrát méně. Dál klesá i počet lidí s koronavirem v nemocnicích - den po Štědrém dnu bylo covidových pacientů 3228, přes 700 z nich mělo těžký průběh nemoci. Za týden se počet hospitalizovaných snížil o skoro 1600. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví.

Epidemie v zemi zpomaluje od konce listopadu. Vypovídá o tom i setrvale klesající incidenční číslo. Na 100.000 obyvatel nyní připadá 396 nakažených za posledních sedm dní, zatímco předchozí den to bylo 441 a o týden dřív 642. Ve všech krajích se týdenní incidence k dnešku snížila pod 500. Nejvyšší je v Libereckém kraji s 495 případy, relativně nejlépe je na tom Karlovarský kraj s 211 nakaženými.

Od března minulého roku se koronavirem v Česku prokazatelně nakazilo skoro 2,5 milionu lidí, z toho 35.749 zemřelo. Denní počty zemřelých v posledních dnech klesají. Zatímco v první polovině prosince umíralo denně i víc než 120 lidí s covidem, ve druhé polovině měsíce se denní počty zemřelých pohybují v desítkách.

Koncem listopadu se denní počty nově nakažených dostaly až na skoro 28.000, což byl nejvyšší denní nárůst za celou dobu epidemie v zemi. Od té doby počty případů za den v mezitýdenním srovnání klesají. Počty lidí, kteří s covidem-19 skončili v nemocnici, se snižují třetí týden. Ještě v prvním prosincovém týdnu bylo hospitalizovaných kolem 7000, z toho až 1100 v těžkém stavu.

Odborníci upozorňují, že data z vánočních svátků nejsou vypovídající, hlavně kvůli malému počtu testů. Odběrná místa mají přes volné dny omezený provoz, některá nefungují vůbec. Dá se očekávat, že zájem o testování vzroste znovu po svátečním víkendu.

Pro vývoj epidemie je klíčovým ukazatelem pozitivita testů, která se v poslední době také pozvolna snižuje. Týdenní průměr pozitivních testů u diagnostických indikací, tedy u lidí s příznaky, klesl pod 22 procent, ještě na začátku prosince se přitom nákaza prokázala u každého třetího testovaného. V případě epidemiologické indikace, kdy se testuje po rizikovém kontaktu, se pozitivita pohybuje kolem 11 procent. U nejčastějšího preventivního a plošného testování se covid prokáže u méně než pěti procent vzorků.

Zmírnit riziko hospitalizace, těžkého průběhu a úmrtí má očkování. V Česku se proti koronaviru očkuje už skoro rok. Během sobotního svátečního dne dostalo vakcínu minimum lidí - statistiky ministerstva jich zatím evidují pouze 18, z toho 13 dostalo posilující dávku, to je zatím nejmíň za celou dobu očkování. Většina očkovacích center zůstala přes Vánoce zavřená nebo funguje jen ve velmi omezeném provozu. Zdravotníci dosud v Česku podali téměř 15,2 milionu dávek vakcíny, ukončené očkování má 6,62 milionu lidí. Nárok na vakcínu mají zájemci od 12 let. V poslední době dostávají vakcínu nejčastěji očkovaní, kteří si chodí pro posilující dávku.

V Česku o půlnoci skončil nouzový stav, kvůli epidemii ale dál platí mnohá omezení. Protiepidemická opatření se zpřísní na několik dnů na přelomu roku. Panují obavy z opětovného posílení epidemie kvůli nakažlivější variantě viru omikron, která se šíří i v Česku.

Počty potvrzených případů covidu-19 v krajích za posledních sedm dní v přepočtu na 100.000 lidí:

Kraj Potvrzených případů za posledních sedm dní na 100.000 obyvatel Liberecký 495 Ústecký 459 Středočeský 447 Vysočina 424 Královéhradecký 412 Pardubický 409 Praha 405 Zlínský 402 Moravskoslezský 385 Jihočeský 369 Olomoucký 360 Jihomoravský 341 Plzeňský 318 Karlovarský 211

Zdroj: ministerstvo zdravotnictví