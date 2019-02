Praha - Na západě Čech hrozí v sobotu dopoledne vznik ledovky. Ve Frýdlantském výběžku, Jeseníkách a Beskydech bude v sobotu přes den foukat silný vítr. Vyplývá to z dnes zveřejněného varování Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Srážky ve formě deště nebo deště se sněhem přinese do Česka v sobotu ráno fronta postupující od západu. Na horách bude podle meteorologů sněžit a během dne bude foukat čerstvý vítr.

"Zejména na západě a jihozápadě Čech, kde se teploty v průběhu rána udrží pod bodem mrazu, se na prochlazeném povrchu bude vytvářet slabá ledovka," upozorňuje ČHMÚ. Výstraha před ledovkou platí pro Karlovarský a Plzeňský kraj v sobotu od 5:00 do 9:00.

Na silný vítr by se v sobotu měli připravit lidé ve Frýdlantském výběžku a v oblasti Jeseníků a Beskyd, zejména na severní závětrné straně hor. V nárazech může foukat rychlostí až 70 kilometrů v hodině, na hřebenech hor ještě zhruba o 20 kilometrů rychleji. Lidé by proto měli omezit horské túry a nevydávat se zejména do hřebenových partií. V sobotu odpoledne bude vítr postupně slábnout.

Varování meteorologů před silným větrem platí pro sobotu od 5:00 do 16:00. Týká se okresů Liberec, Jeseník, Šumperk, Bruntál, Frýdek-Místek, Nový Jičín a Opava.