V sídle obchodníka s digitálními aktivy Xixoio v Praze zasahuje policie

Praha - V sídle obchodníka s digitálními aktivy Xixoio v Praze dnes zasahuje policie. Policisté si vyžádali dokumenty od představitelů firmy, uvedl server Seznam Zprávy. Podle serveru HN.cz policisté také zadrželi hlavní představitele firmy. Mluvčí policejní Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) Jaroslav Ibehej médiím pouze potvrdil, že se provádějí úkony trestního řízení. Blíže zásah nekomentoval.

Policisté přišli podle serverů do libeňských kanceláří firmy Xixoio. "Policisté za mnou přišli, měli nějaké otázky, vyžádali si nějaké dokumenty, ale netuším proč," řekl Seznam Zprávám menšinový akcionář firmy Jiří Machalický. Server HN.cz uvedl, že při zásahu byli zadrženi zakladatel a majitel Xixoio Richard Watzke a ředitel firmy Henry Ertner. Představitelé firmy podle médií na dotazy nereagovali.

"Mohu pouze v obecné rovině uvést, že Národní centrála proti organizovanému zločinu dnešního dne provádí úkony trestního řízení," sdělil serverům mluvčí NCOZ Ibehej. Podle HN.cz se detektivové zajímají o některé finanční operace, při kterých byly z Xixoio přesunuty na soukromé účty desítky milionů korun.

Xixoio nabízí investice do takzvaných digitálních tokenů. "Xixoio emituje digitální aktiva (tokeny) vázané na reálná aktiva (firmy, nemovitosti, stroje atd.) a tyto tokeny zapisuje na blockchain. Můžete si to představit trochu jako digitální akcie firmy," píše společnost na svém webu. Před rokem Česká národní banka (ČNB) varovala veřejnost před investicemi do tokenů a výslovně zmínila právě Xixoio. Z prezentace firmy mohli podle ČNB lidé získat mylný dojem, že obchodní model společnosti a její podnikání jsou bankou schválené nebo alespoň zčásti regulované.