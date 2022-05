V Severodoněcku se bojuje v ulicích, podle úřadů zemřel novinář z Francie

Kyjev - V ulicích východoukrajinského Severodoněcku se odehrávají tvrdé boje s ruskými vojáky a oběti přibývají s každou hodinou, řekl v telefonickém rozhovoru s agenturou AP starosta města Oleksandr Strjuk. Ruští vojáci podle něj postupují k centru zcela zničeného města. V Luhanské oblasti dnes zemřel francouzský novinář, který sledoval jeden z pokusů o evakuaci civilistů, uvedl gubernátor Serhij Hajdaj.

"Počet obětí roste každou hodinu, ale uprostřed pouličních bojů nedokážeme počítat mrtvé a raněné," uvedl starosta. Ve městě je podle něj asi 12.000 až 13.000 civilistů. Před válkou měl Severodoněck přes 100.000 obyvatel. Ti, kteří zůstávají, se před bombardováním uchýlili do sklepů či krytů.

Moskva se snaží ovládnout celou oblast Donbasu a Severodoněck je z tohoto pohledu klíčový, poznamenala AP. Město Rusové vzali útokem poté, co se ho bezúspěšně pokoušeli obklíčit.

Podle starosty jsou v Severodoněcku přerušeny dodávky energie a také komunikační linky. Ruské dělostřelecké útoky zničily kritickou infrastrukturu a 90 procent budov, píše AP. Podle odhadů starosty ve městě od začátku války zemřelo na 1500 civilistů, a to jak kvůli útokům samotným, tak také kvůli chybějícím lékům a nemožnosti dostat se k náležité zdravotní pomoci.

Gubernátor Hajdaj dnes uvedl, že při pokusu o evakuaci deseti lidí humanitárním vozidlem zemřel francouzský novinář. Z přiložené fotografie žurnalistovy akreditace vyplývá, že se jednalo o člověka jménem Fréderic Leclerc Imhoff. Podle šéfa Luhanské oblasti pracoval pro stanici BFMTV. Ta dosud smrt svého pracovníka nepotvrdila.

"Evakuace byla oficiálně zastavena," uvedl gubernátor s tím, že obrněný evakuační vůz jel vyzvednout deset lidí, když se dostal pod nepřátelskou palbu. "Akreditovaný francouzský novinář byl smrtelně zraněn na krku, když dokumentoval evakuaci. Hlídkujícího policistu zachránila jeho přilba," napsal Hajdaj na komunikační platformě Telegram.

Ruské jednotky při ostřelování města Severodoněck na východě Ukrajiny zabily dva civlisty a pět další zranily, informovala dnes agentura Reuters s odvoláním na gubernátora Luhanské oblasti Serhije Hajdaje. Ten také uvedl, že ruská armáda postupuje na jihovýchodním a severovýchodním okraji města, kde probíhají tvrdé boje. Gubernátor si dnes také postěžoval, že Německo a Maďarsko zpomalují dodávky dalších zbraní na Ukrajinu.

Hajdaj uvedl, že v Severodoněcku je přerušeno zásobování vodou a plynem. V celém regionu je podle Hajdaje bez dodávek vody milion lidí. Řekl též, že místní úřady evakuují město Lysyčansk, které se ruská armáda rovněž snaží dobýt. Zatím se jí ho ale nepodařilo obklíčit a podle Hajdaje pokračují každý den humanitární dodávky do tohoto města i do Severodoněcku. Hlavní silnice do obou měst je ale stále terčem ruského ostřelování.

Generální štáb ukrajinské armády dnes v ranním hlášení potvrdil těžké boje na jihovýchodním a severovýchodním okraji Severodoněcku a rovněž uvedl, že ruské jednotky pokračují ve snaze zablokovat hlavní logistické trasy do Lysyčansku a Severodoněcku.

Podle ukrajinského enerálního štábu ruská armáda přeskupuje síly ve směru na město Slovjansk v přípravách na obnovení ofenzivy v oblastech kolem Izjumu.

