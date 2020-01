V Senátu začaly proslovy týmu Trumpovy obhajoby

Washington - Tým obhajoby amerického prezidenta Donalda Trumpa, který v parlamentu čelí obvinění ze zneužití úřadu a z obstrukcí vůči Kongresu kvůli takzvané ukrajinské kauze, dnes zahájil v americkém Senátu úvodní proslovy. Trvaly jen asi dvě hodiny. Šéf týmu Pat Cipollone při nich dnes mimo jiné uvedl, že prezident nic špatného neudělal a demokraté se podle něj jen snaží Trumpa poškodit před listopadovými volbami. Proslovy obhajoby mají pokračovat v pondělí.

"Prezident neudělal absolutně nic špatného," prohlásil dnes v horní komoře amerického parlamentu právní poradce Bílého domu Cipollone, který spolu s prezidentovým právníkem Jayem Sekulowem vede tým Trumpovy obhajoby. Podle agentury Reuters také řekl, že odstraněním prezidenta z úřadu ve volebním roce by vznikl "velmi, velmi nebezpečný precedent".

"Žádají vás, abyste nejen zvrátili výsledky posledních voleb, ale, jak už jsem řekl dříve, žádají vás o odstranění prezidenta z voleb, které se konají za zhruba devět měsíců," citovala CNN Cipolloneho. Snahy demokratů o sesazení Trumpa označil za "nejmasivnější zásah do voleb" v americké historii. "To jim nemůžeme dovolit, to by bylo porušení ústavy... a porušení posvátné důvěry, kterou v nás americký lid vložil," dodal.

Americká média už dříve psala, že dnešní úvodní proslovy republikánů nepotrvají déle než tři hodiny. "Za ony dvě hodiny, myslím, tým Bílého domů úplně rozdrtil kauzu, kterou tady prezentovali (demokraté)," prohlásila po skončení dnešních proslovů republikánská senátorka Joni Ernstová.

Zkrácení proslovů jen na dvě hodiny znamená, že tým obhajoby zřejmě nevyčerpá celých 24 hodin, které dostal k využití během tří dnů. Podle BBC tím republikáni signalizují snahu o rychlý konec procesu, a tudíž i o rychlé zproštění prezidenta obvinění. Trumpovi republikáni mají totiž ve stočlenném Senátu 53 mandátů a pro sesazení prezidenta je třeba dvoutřetinová většina.

Trumpův právník Sekulow odmítl spekulace médií, že dnešní zkrácení proslovů souvisí se sobotními preferencemi televizních diváků. Trump v pátek uvedl, že se mu sobotní termín zahájení obhajoby nezamlouvá, protože v sobotu se v Americe nikdo nedívá na televizi.

Šéf sněmovního výboru pro kontrolu zpravodajských služeb Adam Schiff, který v tomto procesu vystupuje jako hlavní žalobce, proslovy Trumpovy obhajoby označil za překrucování faktů. "Dál pokračují ve snaze vše zakrýt blokováním dokumentů a svědků," dodal Schiff. Demokraté viní Trumpa i z obstrukcí vůči Kongresu, jichž se měl dopustit tím, že odmítal poslancům vydat důležité dokumenty a bránil podřízeným jít vypovídat do vyšetřovacích výborů Sněmovny reprezentantů.

Projevy obhajoby začaly poté, co do pátky po tři dny předkládali argumenty žalobci z řad opozičních demokratů. Podle nich Trump zneužil svého postavení, když se loni snažil přimět ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby Kyjev vyšetřoval kvůli podezření z korupce při podnikání na Ukrajině Huntera Bidena, syna Joea Bidena. Joe Biden má velké šance stát se Trumpovým soupeřem v letošních prezidentských volbách.