V Senátu začalo slyšení s kandidátkou do nejvyššího soudu USA

Washington - V právním výboru amerického Senátu dnes začalo čtyřdenní slyšení s kandidátkou do nejvyššího soudu Amy Coneyovou Barrettovou, kterou do funkce nominoval prezident Donald Trump. Barrettová by v případě potvrzení posílila konzervativní většinu v nejvyšší americké soudní instanci. Předseda výboru Lindsey Graham v úvodní řeči předestřel, že senátory čeká dlouhý týden plný sporů, nepochyboval však o tom, že většinoví republikáni nakonec Barrettovou do funkce prosadí.

"Tady zřejmě nejde o to přesvědčit se navzájem, pokud se nestane něco opravdu dramatického," řekl ve své úvodní řeči republikán Graham. "Všichni republikáni budou hlasovat pro, všichni demokraté budou hlasovat proti," dodal.

Barrettová má ve vlivném nejvyšším soudu nahradit ikonickou liberální soudkyni Ruth Baderovou Ginsburgovou, která zemřela v druhé polovině září. Demokraté přitom proti snahám republikánů o co nejrychlejší potvrzení Barretové protestují s tím, že zbývá jen necelý měsíc do listopadových prezidentských voleb a o obsazení vlivné pozice by se tak mělo rozhodnout až poté.

Opozice rovněž obviňuje republikány z pokrytectví vzhledem k tomu, že v roce 2016 odmítali zahájit senátní slyšení pro tehdejšího nominanta demokratického prezidenta Baracka Obamy s argumentem, že ve volebním roce by se nemělo přijímat takto zásadní rozhodnutí. Graham, který se sám před čtyřmi lety stavěl proti obsazení uvolněného místa po zesnulém soudci Antoninu Scaliovi, dnes ve své řeči prohlásil, že republikáni jednají v souladu s ústavou.

Barrettová je známá svými konzervativními názory. Je praktikující katoličkou a matkou sedmi dětí, z nichž dvě jsou adoptované z Haiti. Demokraté ji vykreslují jako konzervativní ideoložku, která zruší reformu zdravotního pojištění bývalého prezidenta Obamy známou jako Obamacare, bude se vyjadřovat proti dobrovolným potratům a přidá se na stranu Trumpa v případných sporech o legitimitu listopadového hlasování.

"Do voleb nám nyní zbývá 22 dní, pane předsedo. Ve 40 státech již začalo hlasování," řekl nejvýše postavená demokratka ve výboru Dianne Feinsteinová. "Senátní republikáni vyvíjí tlak plnou silou, aby upevnili svou pozici v soudu, který bude nadále prosazovat jejich politiku, doufejme s alespoň nějakým ohledem na vůli amerického lidu," dodala.

Grahama však prohlásil, že Barrettová bude důstojnou náhradou zesnulé Ginsburgové. "Podle mého názoru může být osoba sedící před tímto výborem považována za skvělou, takovou, na kterou by naše země měla být pyšná," řekl republikánský předseda.

V první den jednání dostane všech 22 členů výboru desetiminutový prostor na úvodní řeč. Kandidátka pak bude výboru oficiálně představena a nakonec pronese vlastní krátký projev. Úterý a středa jsou vyčleněny pro dotazy senátorů na Barrettovou, ve čtvrtek jí budou pokládat otázky pozvaní hosté. Graham předpokládá, že by výbor mohl hlasovat o nominaci Barrettové příští čtvrtek a následně zaslat celému Senátu doporučení k jejímu potvrzení do doživotní funkce. Volby se konají 3. listopadu.