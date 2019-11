V Šanghaji skončil proimportní veletrh, Česko bylo partnerem

Lasery, optika, biotechnologie, letadla. Nejen ta představila společná česká expozice na veletrhu CIIE 2019 v Šanghaji na začátku listopadu, který je největší akcí svého druhu v Číně.

Fotogalerie

Hned ve dvou expozicích, v národní a komerční, lákaly na svou nabídku české podniky na mezinárodním veletrhu China International Import Expo (CIIE 2019), který se uskutečnil počátkem listopadu v Šanghaji.

Prezentace České republiky, kterou uspořádalo ministerstvo průmyslu a obchodu, koncepčně vycházela z Inovační strategie a nesla se v duchu nově formulované národní hospodářské vize Czech Republic: The Country For The Future.

Česko mělo letos na veletrhu status partnerské země. Ten čínská strana udělila celkem patnácti zemím světa – z těch evropských ho vedle České republiky získaly také Francie, Itálie a Řecko.

Služby na jednom místě poskytovali společně se zástupci ministerstva pracovníci agentur CzechTrade, CzechTourism a CzechInvest. Prezentoval se také Ústecký kraj a Dům zahraniční spolupráce.

Akce byla ideální příležitostí pro firmy, jak oslovit čínský trh nebo tam posílit svou pozici. Export do Číny zatím zůstává výzvou.

„Naším cílem je změnit negativní obchodní bilanci, a to podporou českých podniků, včetně malých a středních firem, při jejich vstupu na čínský trh,” uvedla v Šanghaji náměstkyně pro řízení sekce Evropské unie a zahraničního obchodu Martina Tauberová.

ČTK připravila pro CIIE národní a komerční prezentaci v angličtině a čínštině, celá příloha ve formátu pdf je ke stažené v této sekci Českých novin.