V Šanghaji se na CIIE představují i české firmy, výrobky a služby

Dvě expozice s prezentacemi významných českých firem, výrobků a služeb připravilo ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) na mezinárodní veletrh China International Import Expo (CIIE 2019), který se koná v Šanghaji od 5. do 10. listopadu 2019. Prezentace České republiky se koná v souladu s Inovační strategií a v duchu národní hospodářské vize Czech Republic: The Country For The Future. A to proto, aby se tuzemským firmám pomohlo s byznysem v Číně od získávání kontaktů, přes navazování vztahů po realizaci skutečných obchodů. Česká republika tak má na CIIE 2019 status partnerské země (Guest Country of Honour), kterým disponuje patnáct zemí světa. Z těch evropských ho kromě ČR má také Francie, Itálie a Řecko

Prosadit se na čínském trhu není vůbec jednoduché. Je však velký, zajímavý a s významným potenciálem. Čeští podnikatelé si to uvědomují, některé tuzemské firmy proto už v Číně úspěšné působí a mnohé tam míří. Stát se jim v tom snaží pomoci, kromě pořádání podnikatelských misí či poskytování služeb přímo na místě prostřednictvím českých zastoupení, agentur a center, pak také formou organizování akcí či zajišťováním účastí na nich. Patří sem samozřejmě i výstavy a veletrhy.

„V rámci české účasti na CIIE 2019 jsou dvě expozice, jedna v národní části a jedna v komerční části výstavy. Českou národní expozici realizujeme na 256 m2 pod novým konceptem Czech Republic: The Country For The Future s důrazem na inovativní řešení a unikátní technologie. Představuje se v ní třináct firem z automobilového a leteckého průmyslu, biotechnologií a nanotechnologií, optiky, laserů či strojírenství,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: „Česká národní expozice také představuje Českou republiku v oblastech cestovního ruchu, zemědělství a potravin a vzdělávání. Komerční expozici realizujeme na 120 m2 v hale Quality Life. V expozici se představuje čtrnáct společností z oblasti sklářství a designu.“





Speciální přílohu si můžete stáhnout zde.





Export do Číny zůstává výzvou. Za posledních pět let se český export do Číny zvyšoval a loni zaznamenal meziroční nárůst 7 procent. „Naším cílem je negativní obchodní bilanci měnit podporou českých podniků, včetně malých a středních firem, a to i do dalších oblastí a provincií Číny, které procházejí procesem industrializace,“ říká náměstkyně pro řízení sekce Evropské unie a zahraničního obchodu Martina Tauberová, která se CIIE 2019 jménem vicepremiéra a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka účastní. Dodává: „V České národní expozici na CIIE 2019 se tak představují například společnosti Meopta, Nafigate Corporation, Škoda Auto, Tescan, Preciosa, Ton či Petrof. Nechybí ani ochutnávky typických českých značek jako je Budějovický Budvar, Becherovka, Bohemia sekt, Marlenka či Hořické trubičky. Služby na jednom místě poskytují MPO, CzechTrade, CzechTourism, Ústecký kraj, Dům zahraniční spolupráce a CzechInvest.“

„Hlavním hybatelem zahraničního obchodu České republiky jsou podnikatelé a soukromá sféra. To platí jak ve vztahu k Číně, tak na obecné úrovni. Prioritou MPO je vytvářet co nejlepší podmínky pro české podnikatele doma i v zahraničí. I proto byla přijata Inovační strategie a připravujeme Národní hospodářskou strategii České republiky,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: „Ve vztahu k Číně na bilaterální i multilaterální úrovni, v rámci EU i WTO, přitom MPO usiluje o vytvoření spravedlivého prostředí a rovných podmínek pro podnikatele.“

Hlavní postavení v českém vývozu do Číny dlouhodobě zaujímají stroje a dopravní prostředky, které tvoří více než šedesát procent přímého exportu. Dále se do Číny vyváží průmyslové a spotřební zboží, zejména součásti motorových vozidel, čerpadla, rozvaděče, telefonní přístroje, elektrické obvody, hračky, kočárky či pneumatiky.

Čína je jedním z nejrychleji rostoucích trhů pro letecký průmysl. Uplatnění zde najdou nejen firmy z oblasti výstavby a rekonstrukce letišť, ale i radarové systémy, dodávky letadel a výcviku personálu. I přes postupné snižování spotřeby uhlí je stále potenciál v těžebním a důlním průmyslu, kde čínská vláda podporuje rozvoj především hlubinné těžby. Nelze opomenout ani energetický průmysl, Čína je největším spotřebitelem solární energie na světě a současně plánuje rozvíjet jadernou energetiku, uvedlo MPO.