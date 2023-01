V Ruzyni vznikne 42 bytů pro mladé

"V Ruzyni by mělo vzniknout 42 malometrážních bytů pro mladé, tak, aby mladí z Prahy 6 nemuseli tuto městskou část opouštět. Stěhovat se třeba někam do Středočeského kraje anebo někam na okraji Prahy tak, aby mohli zůstat ve městě, kde vyrostli, chodili do školy, mají kamarády, aby v tom životě mohli dál pokračovat," říká starosta městské části Praha 6 Jakub Stárek (ODS).

Vedení pražské městské části připravuje, rovněž v Ruzyni stavbu moderní léčebny dlouhodobě nemocných, která by měla ubytovat celkem 101 klientů.