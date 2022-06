V Rusku se znovu otevírají restaurace McDonald's, mají nového majitele i jméno

Moskva - V Moskvě a okolí se dnes znovu otevřelo prvních 15 bývalých restaurací řetězce McDonald's. Mají jiného majitele a ponesou nový název Vkusno a točka (Chutně a tečka). Firma to podle agentury Reuters uvedla ve svém dnešním sdělení. Společnost McDonald's v květnu oznámila, že se kvůli válce na Ukrajině z Ruska stahuje.

Dalších 50 poboček se otevře v pondělí, uvedla Vkusno a točka. Do konce června se jejich počet zvýší na zhruba 200 a do pěti až šesti let plánují mít tisícovku restaurací po celém Rusku.

Restaurace zákazníkům nabídnou přejmenované hamburgery. Zprvu v nich nebudou k dispozici všechna menu, protože jsou potíže s logistikou a balením, uvedl podle webu EurAsia Daily generální ředitel přejmenovaného řetězce v Rusku Oleg Parojev. V nabídce tak není na příklad hamburger Big Mac či dezert McFlurry, místo nich ale nabídne jejich firma náhražky. Bude také hledat nového dodavatele nealkoholických nápojů, protože má omezené zásoby Coca-Coly. Už v pátek společnost představila nové logo složené z kruhu a dvou čar, což má představovat hamburger a dva hranolky.

Restaurace se znovu otevírají na Den Ruska, což je nejmladší ruský svátek. V tento den v roce 1990 byla na Prvním sjezdu lidových poslanců Ruské federace schválena Deklarace o státní svrchovanosti Ruské sovětské federativní socialistické republiky.

"Naším cílem je, aby naši hosté nepostřehli rozdíl ani v kvalitě ani v prostředí," citovala stanice BBC Parojeva. Velkou frontu stovek zákazníků, která se ale nedala srovnat s davy při otevření v roce 1990, kdy se na vstup čekalo hodiny, vítal na slavné bývalé první pobočce McDonald's na moskevském Puškinově náměstí slogan "Jméno se mění, láska zůstává".

Vnitřek restaurace podle agentury AP připomíná dvojče svého bývalého já. Jsou v něm dotykové obrazovky pro zadávání objednávek a pracovníci na přepážkách mají na sobě známé košile s límečkem. Složení hamburgerů se podle nového majitele nezměnilo.

Dvojitý cheeseburger stojí 129 rublů (52 Kč) a rybí fishburger je za 169 rublů (68 Kč). Patnáctiletý Sergej nepozoruje v nabídce oproti minulosti velký rozdíl. "Chuť zůstala stejná," citovala ho agentura Reuters, když si dával kuřecí burger a hranolky. "Cola je jiná, ale na burgeru se opravdu nic nezměnilo," dodal ruský mladík. Slavnostní otevření narušil podle BBC jeden muž. Vykřikoval "Vraťte zpátky Big Mac" a držel ceduli vyzývající k návratu klasiky McDonald's. Personál restaurace ho rychle vyvedl.

Před oznámením odchodu z Ruska působil McDonald's v této zemi více než 30 let. První ruskou restauraci otevřel gigant rychlého občerstvení v lednu 1990 v Moskvě a tehdy byla pokládána za symbol a klíčový okamžik otevírání ekonomiky Sovětského svazu v době, kdy se blížil konec studené války.

Společnost McDonald's dočasně zastavila činnost v Rusku v březnu, necelé dva týdny po ruské invazi na Ukrajinu. Minulý měsíc oznámila, že Rusko opustí kvůli humanitární krizi a kvůli nepředvídatelnému provoznímu prostředí způsobenému válkou. Vyjednala ale, že si nový majitel ponechá všech dosavadních 62.000 zaměstnanců.