V ruském Čuvašsku explodoval plynovod, zemřeli tři lidé

V ruském Čuvašsku dnes explodoval plynovod Bratrství, který vede ze západní Sibiře do západoukrajinského města Užhorodu. Exploze nastala při údržbových pracích, není ale jasné, co bylo její příčinou, napsal s odkazem na místní úřady server RBK.

V ruském Čuvašsku dnes explodoval plynovod Bratrství, který vede ze západní Sibiře do západoukrajinského města Užhorodu. Exploze nastala při údržbových pracích, není ale jasné, co bylo její příčinou, napsal s odkazem na místní úřady server RBK. ČTK/AP/neuveden

Moskva - V ruském Čuvašsku dnes explodoval plynovod Bratrství, který vede ze západní Sibiře do západoukrajinského města Užhorodu. Exploze nastala při údržbových pracích, není ale jasné, co bylo její příčinou, napsal s odkazem na místní úřady server RBK. Tři opraváři zahynuli a jeden byl zraněn, píše agentura AP. Podle společnosti Gazprom pokračuje tranzit plynu paralelními plynovody.

Úřady část protrženého plynovodu u vesnice Kalinino, zhruba 150 kilometrů západně od Kazaně, uzavřely. Vzniklý plamen podpořený unikajícím plynem se podařilo hasičům uhasit okolo 13:20 SEČ, uvedlo čuvašské ministerstvo pro mimořádné události.

Místní média citovala svědky, podle kterých se v místě nejprve ozvala exploze a následně vzplanula ohnivá koule.

Plynovod vedoucí ve směru Urengoj-Pomary-Užhorod byl vystavěn na začátku 80. let minulého století a přivádí plyn ze západní Sibiře do Evropy. Jeho část vede přes ukrajinské území a větví se i do Turecka a Střední Asie.

Podle agentur Reuters a AP je v současné době jednou z hlavních cest pro vývoz ruského plynu do Evropy. Regionální pobočka ruské plynárenské společnosti Gazprom uvedla, že objem tranzitu plynu výbuch neovlivnil, protože dodávky byly přesměrovány po paralelních trasách.